Драмтеатр Калининграда на время ЧМ снижает цены на билеты

Обладатели паспорта болельщика (паспорта туриста или карты гостя) смогут получить дополнительную 10% скидку. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения Михаил Андреев

«Культурная составляющая всегда в программе посещения области. А мы готовы удивлять и стимулировать интерес зрителей к театральному искусству, — подчеркнул Михаил Андреев. — Болельщиков и других гостей и жителей области должны привлечь демократичные цены. А поскольку в театр не ходят в одиночку, скидки распространяются на два билета».

В планах драмтеатра на июнь — 24 спектакля, которые, в основном, пройдут на малой сцене.