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Драмтеатр Калининграда на время ЧМ снижает цены на билеты
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Драмтеатр Калининграда на время ЧМ снижает цены на билеты 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Обладатели паспорта болельщика (паспорта туриста или карты гостя) смогут получить дополнительную 10% скидку. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения Михаил Андреев.
«Культурная составляющая всегда в программе посещения области. А мы готовы удивлять и стимулировать интерес зрителей к театральному искусству, — подчеркнул Михаил Андреев. — Болельщиков и других гостей и жителей области должны привлечь демократичные цены. А поскольку в театр не ходят в одиночку, скидки распространяются на два билета».
В планах драмтеатра на июнь — 24 спектакля, которые, в основном, пройдут на малой сцене.
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