Школьный театральный сезон завершен

Инсценировку под названием «Всё лето в один день» поставила школьная театральная студия «Феникс». В этом учебном году — это последний спектакль. В основу сюжета взяты рассказы американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.

Постановка представлена актерами старшей театральной группы.

Кроме этой премьеры, в этот же день прошли отчетные спектакли других возрастных групп.

Юные актеры порадовали не только театральными постановками, но и хореографическими композициями, а также сторителлинг. Это замысловатое слово обозначает обычный жанр сказительства (устный рассказ).

На данное время в театральной студии проходят отборочные собеседования. Они организованы для тех, кто в следующем учебном году хочет быть среди участников студии. Записаться могут все желающие со всех районов города.

Фото — Школа № 1798