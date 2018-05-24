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Школьный театральный сезон завершен
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Школьный театральный сезон завершен 

Управа района Новогиреево 37 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Инсценировку под названием «Всё лето в один день» поставила школьная театральная студия «Феникс». В этом учебном году — это последний спектакль. В основу сюжета взяты рассказы американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.
Постановка представлена актерами старшей театральной группы.
Кроме этой премьеры, в этот же день прошли отчетные спектакли других возрастных групп.
Юные актеры порадовали не только театральными постановками, но и хореографическими композициями, а также сторителлинг. Это замысловатое слово обозначает обычный жанр сказительства (устный рассказ).
На данное время в театральной студии проходят отборочные собеседования. Они организованы для тех, кто в следующем учебном году хочет быть среди участников студии. Записаться могут все желающие со всех районов города.
Фото — Школа № 1798
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