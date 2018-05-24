В МосГУ прошёл финал I Российского шекспировского школьного фестиваля

В Московском гуманитарном университете (ул. Юности, д.5) состоялся финал I Российского шекспировского школьного фестиваля. На это интереснейшее мероприятие собрались школьники, студенты, преподаватели и научные сотрудники из Москвы и Подмосковья.

Программу открывал мастер-класс директора шекспировского школьного фестиваля из ЮАР Ксении Филиновой-Брутон. Она наглядно показала, как в игровой форме научить ребят взаимодействовать с людьми, как справиться с боязнью сцены, сделать свою речь более яркой, придумывать сценический образ и проработать характер.

Затем в исполнении учеников пятых классов школы № 17 из Одинцово прозвучали избранные шекспировские сонеты на языке оригинала. В руках школьники держали свечи и розы, а на экране параллельно демонстрировался русский перевод и создающий настроение видеоряд.

Далее учащийся московской Школы № 1310 г. Александр Ахциев представил собравшимся моноспектакль «Гамлет». Его образ во многом напоминал принца Датского Владимира Высоцкого: черная рубашка и джинсы, минимализм и экспрессия.

Последними выступили участники Литературного объединения Колледжа МосГУ. Они сыграли для зрителей комедию «Укрощение строптивой». Формат фестиваля не позволял исполнить всю пьесу целиком, однако ребятам под руководством Лидии Фахретдиновой отлично удалось показать основные сцены так, чтобы заложенный в произведении смысл оказался понятен абсолютно всем.

В завершение мероприятия состоялось оглашение результатов фестиваля и награждение победителей.

Фото: МосГУ