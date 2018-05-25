Власти Коми планируют построить новое здание театра и стадион к 100-летию региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Власти Республики Коми планируют построить в Сыктывкаре новое здание театра оперы и балета, а также крытый стадион на 5 тыс. мест к 100-летию региона, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом в пятницу сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Гапликов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Государственный театр оперы и балета, который построен многие десятилетия назад и требует модернизации. Мы хотели бы не капитальный ремонт, не реконструкцию, а новое здание, которое вокруг себя приобретет новый, благоустроенный вид. Следующий году объявлен Годом театра и мы готовим проектную документацию, с тем, чтобы совместно с федеральным центром построить знаковое учреждение культуры. На театр (необходимо) до 3 млрд рублей", — сказал Гапликов.

В регионе в 2021 году планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом. К этой дате, по словам губернатора, планируется в рамках государственно-частного партнерства построить в Сыктывкаре крытый стадион на 5 тыс. мест.

В плане мероприятий по подготовке к 100-летию региона также включено благоустройство набережных в столице республики и в городе Ухте. Кроме этого, отметил Гапликов, планируется развить транспортную, инженерную и медицинскую инфраструктуру. Власти региона, уточнил он, рассчитывают на помощь федерального центра.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.