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Власти Коми планируют построить новое здание театра и стадион к 100-летию региона
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Власти Коми планируют построить новое здание театра и стадион к 100-летию региона 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Newsroom24
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми планируют построить в Сыктывкаре новое здание театра оперы и балета, а также крытый стадион на 5 тыс. мест к 100-летию региона, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом в пятницу сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Гапликов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Государственный театр оперы и балета, который построен многие десятилетия назад и требует модернизации. Мы хотели бы не капитальный ремонт, не реконструкцию, а новое здание, которое вокруг себя приобретет новый, благоустроенный вид. Следующий году объявлен Годом театра и мы готовим проектную документацию, с тем, чтобы совместно с федеральным центром построить знаковое учреждение культуры. На театр (необходимо) до 3 млрд рублей", — сказал Гапликов.
В регионе в 2021 году планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом. К этой дате, по словам губернатора, планируется в рамках государственно-частного партнерства построить в Сыктывкаре крытый стадион на 5 тыс. мест.
В плане мероприятий по подготовке к 100-летию региона также включено благоустройство набережных в столице республики и в городе Ухте. Кроме этого, отметил Гапликов, планируется развить транспортную, инженерную и медицинскую инфраструктуру. Власти региона, уточнил он, рассчитывают на помощь федерального центра.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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