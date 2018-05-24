Ещё
Две премьеры состоялись в Доме культуры «Заречье»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Две премьеры состоялись в Доме культуры «Заречье» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 23 мая, в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка состоялись сразу две премьеры спектаклей от театрального коллектива «Маска». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Поздравляем младшую и среднюю группу театрального коллектива «Маска» с премьерами «Кошкин дом» и «Расследование XXI века». Благодарим артистов коллектива, и, конечно же, их родителей, — пояснил сотрудник ДК.
Администрация Дома культуры выразила огромную благодарность родительскому комитету коллектива, лично Анастасии Расторгуевой, Ирине Лопаткиной, Анне Литвиновой и Вере Середе. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В Доме культуры «Заречье» выступили артисты театра танца «Отражение» Педагог из Некрасовки получил диплом арт-фестиваля «Рисуем Покровский собор» Встреча клуба «Живая книга» пройдет на 2-й Вольской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение