Две премьеры состоялись в Доме культуры «Заречье»

В среду, 23 мая, в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка состоялись сразу две премьеры спектаклей от театрального коллектива «Маска». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Поздравляем младшую и среднюю группу театрального коллектива «Маска» с премьерами «Кошкин дом» и «Расследование XXI века». Благодарим артистов коллектива, и, конечно же, их родителей, — пояснил сотрудник ДК.