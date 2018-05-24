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Александр Абдулов: кем был отец известного актера
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Александр Абдулов: кем был отец известного актера 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Будущий народный артист Александр Абдулов родился в Тобольске, а вот его старший брат Владимир — в Фергане. Именно там в Узбекской ССР провел большую часть жизни их отец Гавриил Данилович Абдулов. Жители Ферганы до сих пор помнят Абдулова-старшего. Его именем названа даже одна из улиц этого города.
Фергана и война
Гавриил Данилович Абдулов был родом из села Красное, что в Смоленской области. Закончив школу, молодой человек отправился в Москву, где поступил, а затем успешно закончил институт кинематографии (ныне ВГИК). Немного поработав в столичных театрах и на «Мосфильме», Абдулов начинает колесить по всему Союзу. Он занимал пост художественного руководителя, а также выступал на сценах драматических театров в таких городах как Алма-Ата, Уральск, Сухуми, Тобольск.
Но добрую половину своей жизни Гавриил Данилович провел в Узбекистане. Благодаря Абдулову-старшему в Фергане появился один из первых русских драматических театров, в котором он поставил несколько пьес советских драматургов. В память о вкладе, который сделал в развитие театрального искусства в республике Гавриил Абдулов, его именем назвали улицу Ферганы. А в 1958 году он даже был удостоен звания заслуженного артиста Узбекской ССР. Но все это произошло потом. Ферганский период в его жизни прервала Великая Отечественная война. Прямо из Ферганы он и отправился воевать.
Пропавшие без вести
В то время у Абдулова уже была семья: жена и сын. Попрощавшись с ними, он добровольно ушел на фронт. Служил Гавриил Данилович командиром разведроты, получил несколько ранений, а в 1943 году был представлен к высокой награде — ордену Красной звезды. Он вернулся с войны живым, но его супруга и ребенок оказались в списках пропавших без вести. Абдулов долго искал их, но все его усилия оказались тщетными.
Он вернулся назад, в Фергану и снова женился. Его избранницей стала театральная костюмерша Людмила, у которой так же, как и у Абдулова, война отняла родных. Муж Людмилы погиб на фронте, и она осталась с сыном Робертом одна. Пока не встретила Гавриила Даниловича. В 1947 году у пары появился первый совместный ребенок. Мальчика назвали Владимиром.
И снова Фергана
В 1951 году супруги вместе с детьми уехали из Ферганы и обосновались в Тобольске. Около 5-ти лет Абдулов работал главным режиссером местного драматического театра, некоторые пьесы в репертуаре которого появились благодаря Гавриилу Даниловичу. Кроме того режиссер организовывал всевозможные творческие вечера, гастроли, концерты, развивал в городе художественную самодеятельность. Кстати, именно Абдулову уникальное деревянное здание тобольского театра-теремка обязано знаменитой башенкой.
В Тобольске родился и младший сын Абдулова, Александр, будущий народный артист РСФСР. В течение всей своей жизни Абдулов-старший работал также в Мичуринске и Нукусе, что в Каракалпакии. Но где бы он ни был, он всегда возвращался в Фергану. Там он и умер в 1980 году. Там же находится и его могила.
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