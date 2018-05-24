Ещё
В челябинской «запретке» досрочно отправили в отставку депутата
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В челябинской «запретке» досрочно отправили в отставку депутата 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня Собрание депутатов Озерского городского округа приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №15 Владимира Кулика. Поводом послужило его заявление, которое он подал еще 17 мая. По неофициальным данным, его отставка связана с переездом в Томск по личным обстоятельствам.
«Жалко такого депутата отпускать, потому что он всегда ратовал за культуру, отстаивал права работников этой сферы и на уровне администрации, и в Собрании», — выразил общее мнение об отъезде из города своего коллеги пресс-секретарь администрации и Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Зюсь.
В Собрании депутатов Кулик работал с 2010 года, в нынешнем созыве был председателем комиссии по социальной политике. Последние 8 лет он возглавлял театр драмы и комедии «Наш дом», был инициатором проведения известного в регионе мероприятия «Ночь в театре.
»Я уезжаю с тёплым отношением к городу и к его жителям. Вспоминать буду каждый день с ностальгией. Период руководства театром — для меня это серьёзный этап, большой опыт, как в человеческом, так и в профессиональном смысле. Всё, что я делал в должности руководителя театра, я делал для блага театра и города, каждое решение было взвешено и продумано. Я старался, вкладывал в свою профессиональную деятельность душу и сердце», — сказал на заседании Собрания депутатов Владимир Кулик.
В ближайшее время в Озерске будут назначены дополнительные выборы: не ранее чем за 60 и не позднее чем за 80 суток до единого дня голосования — 9 сентября. До этого времени избирательный округ №15, как пояснила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева, будет оставаться без своего представителя в депутатском корпусе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Уральские титанщики получили диплом на театральном фестивале в Сочи Актриса Аглая Кузнецова рассказала о насилии в фильмах Алексея Балабанова «Союзмультфильм» снимет продолжение истории про попугая Кешу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение