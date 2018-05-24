В челябинской «запретке» досрочно отправили в отставку депутата

Сегодня Собрание депутатов Озерского городского округа приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №15 Владимира Кулика . Поводом послужило его заявление, которое он подал еще 17 мая. По неофициальным данным, его отставка связана с переездом в Томск по личным обстоятельствам.

«Жалко такого депутата отпускать, потому что он всегда ратовал за культуру, отстаивал права работников этой сферы и на уровне администрации, и в Собрании», — выразил общее мнение об отъезде из города своего коллеги пресс-секретарь администрации и Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Зюсь.

В Собрании депутатов Кулик работал с 2010 года, в нынешнем созыве был председателем комиссии по социальной политике. Последние 8 лет он возглавлял театр драмы и комедии «Наш дом», был инициатором проведения известного в регионе мероприятия «Ночь в театре.

»Я уезжаю с тёплым отношением к городу и к его жителям. Вспоминать буду каждый день с ностальгией. Период руководства театром — для меня это серьёзный этап, большой опыт, как в человеческом, так и в профессиональном смысле. Всё, что я делал в должности руководителя театра, я делал для блага театра и города, каждое решение было взвешено и продумано. Я старался, вкладывал в свою профессиональную деятельность душу и сердце», — сказал на заседании Собрания депутатов Владимир Кулик.

В ближайшее время в Озерске будут назначены дополнительные выборы: не ранее чем за 60 и не позднее чем за 80 суток до единого дня голосования — 9 сентября. До этого времени избирательный округ №15, как пояснила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева, будет оставаться без своего представителя в депутатском корпусе.