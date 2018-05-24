Новый вид театрального творчества представили ученикам школы №2072

Учащиеся образовательного комплекса №2072 показали спектакль без грима, музыкального сопровождения, костюмов и сцены. Спектакль-сказка прошел в форме театральной читки.

Роли исполнили профессиональные актеры столичных театров. Так, не было ни грима, ни декораций, ни музыки, да даже сцены, как таковой, не было. Всю атрибутику зрители рисовали самостоятельно при помощи своей фантазии.

Как выяснилось, такая форма подачи спектакля также заинтересовала ребят, ведь чтение сказки сопровождалось и диалогом с ними. Вместе с героями зрители рассуждали, что такое добро, что такое зло, поступки героев.

Школьникам представили спектакль «Сказка про весёлого эльфа и злую колдунью». Мероприятие прошло в рамках благотворительной миссии «Искусство — детям».

Фото — Школа № 2072