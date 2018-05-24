Уикенд 26-27 мая: «Губернский стиль», «Шекспирия» и «Воронежский марафон»

Побывать на модном событии

Фестиваль моды «Губернский стиль» пройдет в Воронеже с 25 по 27 мая. Основной конкурсный день назначен на 26 мая. В этот день пройдут показы дизайнеров со всей России. Оценивать их будет экспертное жюри во главе с самим Вячеславом Зайцевым . Ранее было объявлено, что «Губернский стиль» будет посвящен Году добровольчества в России и 80-летию Вячеслава Зайцева.

Что: фестиваль моды «Губернский стиль»

Где: Центр Галереи Чижова

Когда: 26 мая в 14:00 начало показов

Побывать на празднике «Шекспирии»

27 мая в Воронежском центральном парке пройдет городской праздник «Шекспирии» — масштабного образовательно-театрального фестиваля. С 12 часов на большой сцене парка будут проходить показы лучших спектаклей, созданных воронежскими школьниками, и творческих коллективов Воронежа. В 17 часов там же покажут постановку Камиля Тукаева Romeo&Juliet: Playing House на английском языке. В это время на малой сцене целый день будут идти спектакли, подготовленные учениками языковых школ.

На площадке «Лекторий» можно будет научиться сценической речи и актерским техникам, встретиться с участниками и ведущими проекта «Классная драма», посетить семейный танцевальный тренинг и попасть на мастер-классы по сторителлингу от Стивена Уилсона и художественной стратегии от Ивана Горшкова . Весь день в парке можно будет поучаствовать в квестах, устроить шопинг в фестивальном маркете, угоститься чем-нибудь вкусным на фуд-корте и сделать фото на память в фотозонах. Фестиваль закроется пестрым карнавальным шествием, в котором примут участие творческие и молодежные объединения.

Что: «Шекспирия»

Где: Воронежский центральный парк

Когда: 27 мая с 12:00 Побывать на благотворительном фестивале

26 мая в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет второй благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». На фестивале будет работать более 100 интерактивных площадок: мастер-классы, фотозоны, спортивно-развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки и многое другое. На самом добром фестивале каждый сможет найти занятие по душе: любители интеллектуальных игр смогут попробовать свои силы в уникальных интеллектуальных турнирах, гости фестиваля смогут примерить форму пожарника и провести фотосессию, самые маленькие смогут пообщаться с животными и посетить кукольный театр; для любителей активного отдыха пройдут спортивные мастер-классы по боксу и фехтованию. Любители истории смогут насладиться экспозицией старинных вещей XII— XIX веков. Будут подведены итоги конкурса детского рисунка «Добрый край Воронежский». Финальной точкой фестиваля станет благотворительный концерт хора «Русский Формат», который пройдет на сцене «Зеленого театра». Музыканты исполнят полюбившиеся всем русские хиты.

Что: благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский»

Где: Воронежский центральный парк

Когда: 26 мая в 11:00 Послушать музыку в сквере

Проект «Лето в Кольцовском сквере» продолжается. На этот раз воронежцы смогут побывать на бесплатном концерте учащихся Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа). Выступление начнется 26 мая в 17:00.

Что: концерт учащихся Воронежской музыкальной школы

Где: Кольцовский сквер

Когда: 26 мая в 17:00 Посмотреть двухактный спектакль «Театра равных»

Воронежский «Театр равных» подготовил свой первый «большой» двухактный спектакль — постановку «В поисках радости» по произведению советского писателя Виктора Розова . Первый показ пройдет 27 мая в 19:00 в ТЮЗе, а в репертуар театра спектакль войдет в сентябре. Для широкой аудитории артисты покажут его на открытии своего пятого сезона. Над постановкой работал приглашенный режиссер Николай Кодинов.

Что: постановка «Тетра равных»

Где: ТЮЗ Когда: 27 мая в 19:00 Познакомиться с кукольниками из соседнего региона

С 24 по 27 мая в Воронеже будет гастролировать Тамбовский государственный театр кукол. За четыре дня кукольники из соседнего областного центра познакомят воронежских зрителей с некоторыми из своих постановок. Спектакли, которые они покажут на сцене Театра кукол «Шут» им. В. А. Вольховского, рассчитаны на зрителей разного возраста. Откроются гастроли 24 мая постановкой «Живи, не плачь!» режиссёра Е. В. Пермякова. Начало спектакля — в 18.00. 25 мая в 10.30 самых маленьких зрителей ждет встреча с «Золушкой» режиссера М. А. Койфмана. А два следующих дня подарят зрителям две новые сказки в постановке народного артиста России С. Ф. Железкина: 26 мая — «Аленький цветочек» и 27 мая — «Маленькую Фея». Оба спектакля будут показаны в 10.30 и в 14.00.

Что: гастроли Тамбовского кукольного театра

Где: театр кукол «Шут»

Когда: с 24 по 27 мая Пробежать «Воронежский марафон»

26 мая состоится одно из самых массовых спортивных событий «Воронежский марафон». Любители и профессионалы, новички и опытные пробегут 3 и 10 км по центральным улицам города. Чемпионов в забеге на дистанции 10 км ждёт денежный приз. Для детей будут организованы забеги на 250 и 500 м. Старт состоится в 9:00 на Адмиралтейской площади.

Что: «Воронежский марафон»

Где: Адмиралтейская площадь

Когда: 26 мая с 9:00