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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
9:00 — Петербургский международный экономический форум — 2018.
10:00 — Защита проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.
11:00 — Круглый стол на тему: «Вопросы перекрестного субсидирования в электроэнергетике, его влияние на развитие отрасли и экономики страны, меры по его минимизации».
11:00 — Круглый стол на тему: «Правовое обеспечение научной и научно-технологической деятельности в РФ: состояние, проблемы, перспективы развития».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная основному периоду ЕГЭ-2018 и ОГЭ-2018.
Фотоматериалы:
9:00 — Информирование жителей района Хамовники об изменениях схем движения на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.
9:30 — Последний звонок в в Московском президентском кадетском училище им. М. Шолохова войск национальной гвардии РФ.
11:00 — Празднование последнего звонка в Москве.
14:00 — Репетиция спектакля The Encounter в рамках фестиваля «Золотая маска» в театре «Мастерская П. Фоменко».
Агентство «Москва»: последние новости
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