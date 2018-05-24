Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 мая

9:00 — Петербургский международный экономический форум — 2018.

10:00 — Защита проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

11:00 — Круглый стол на тему: «Вопросы перекрестного субсидирования в электроэнергетике, его влияние на развитие отрасли и экономики страны, меры по его минимизации».

11:00 — Круглый стол на тему: «Правовое обеспечение научной и научно-технологической деятельности в РФ: состояние, проблемы, перспективы развития».

12:00 — Пресс-конференция, посвященная основному периоду ЕГЭ-2018 и ОГЭ-2018.

Фотоматериалы:

9:00 — Информирование жителей района Хамовники об изменениях схем движения на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

9:30 — Последний звонок в в Московском президентском кадетском училище им. М. Шолохова войск национальной гвардии РФ.

11:00 — Празднование последнего звонка в Москве.

14:00 — Репетиция спектакля The Encounter в рамках фестиваля «Золотая маска» в театре «Мастерская П. Фоменко».