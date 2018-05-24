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Названа дата выхода новой книги Владимира Сорокина
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Названа дата выхода новой книги Владимира Сорокина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Новый сборник произведений Владимира Сорокина, куда вошел посвященный режиссеру Кириллу Серебренникову рассказ «Белый квадрат», выйдет уже этим летом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издательство Corpus.
Автор книг «День опричника» и «Теллурия» представит новую книгу рассказов в августе. «Большинство произведений публикуются впервые; кроме того, в книгу вошел резонансный рассказ „Белый квадрат“, давший название сборнику и посвященный Кириллу Серебренникову, — жесткое и яркое метафорическое высказывание о функции современных медиа», — отмечают в издательстве.
Сейчас худрук московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Следствие полагает, что он причастен к хищениям 133 млн руб., выделенных из государственного бюджета на продвижение современного искусства. Свою вину Серебренников отрицает, как все фигуранты дела за исключением одного.
В феврале этого года Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии «НОС» ("Новая словесность"), которую ему вручили за роман «Манарага»,
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