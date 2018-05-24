Названа дата выхода новой книги Владимира Сорокина

Автор книг «День опричника» и «Теллурия» представит новую книгу рассказов в августе. «Большинство произведений публикуются впервые; кроме того, в книгу вошел резонансный рассказ „Белый квадрат“, давший название сборнику и посвященный Кириллу Серебренникову, — жесткое и яркое метафорическое высказывание о функции современных медиа», — отмечают в издательстве.

Сейчас худрук московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Следствие полагает, что он причастен к хищениям 133 млн руб., выделенных из государственного бюджета на продвижение современного искусства. Свою вину Серебренников отрицает, как все фигуранты дела за исключением одного.

В феврале этого года Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии «НОС» ("Новая словесность"), которую ему вручили за роман «Манарага»,