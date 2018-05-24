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Артисты из центра «Малахит» поучаствуют в международном фестивале «Мелодии весны»
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Артисты из центра «Малахит» поучаствуют в международном фестивале «Мелодии весны» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На международном фестивале «Мелодии весны» 27 мая выступит творческий центр «Малахит».
— В последнее время мы активно участвуем в различных конкурсах и занимаем призовые места. В этот раз наш коллектив выступит с несколькими номерами, которые уже отмечались на состязаниях. Их постановкой занималась преподаватели Полина Поспелова и Наталия Машенцева, — поделилась директор центра «Малахит» Татьяна Малахова.
На конкурсе-фестивале будут представлены следующие номинации: вокал, хореография, театральное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театр мод, оригинальный жанр, художественное слово.
Добавим, что мероприятие пройдет по адресу: улица Флотская, дом 1.
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