Фестиваль уличных театров заранее готовит большую перезагрузку к юбилею

Юбилейным — 25-ым — для международного фестиваля уличных театров станет следующее лето. Но протестировать новые форматы — для верности — организаторы любимого горожанами фестиваля решили уже в этот раз. «Уличные театры» заставят покинуть свои комнаты архангелогородцев с 19 по 23 июня — обещают живое общение с миром искусства каждый день и почти круглосуточно. Это пообещал создатель и руководитель фестиваля Виктор Панов сегодня на пресс-конференции в молодежном театре.

Из-за изначально скромного бюджета традиционно недельная программа урезана до пяти дней, но от этого она не станет меньше вызывать чувство «А в городе праздник». Панов пояснил, что главная формула, по которой они всякий раз готовят программу фестиваля — театральный обмен. Каждый коллектив, что приезжает в город, должен увезти с собой новое знание. Такой подход помогает им сделать программу наполненной активным движением: спектакли чередуются с концертами, мастер-классами и творческими пространствами.

— Для меня фестиваль — это всегда школа постижения чего-то нового. У нас в стране существует много мертвых театров, а артисту всегда нужно расти, развиваться. Для меня актер тот, кто умеет работать в любых предлагаемых обстоятельствах. Мы в Польше проводили когда-то мастер-классы с Натальей Малевинской. Тогда потрясающую вещь сказал один из учеников. Чем отличается уличный спектакль? Вот вы запрете зрителя в зале, и он должен сидеть, а на улице у тебя есть минута — если не задело, зритель уйдет, — рассказал Виктор Панов.

Внутритеатральный обмен, то есть мастер-классы от участников и для участников, выльются в особую ночную программу — там каждый коллектив сможет научить другого чему-то важному в профессии.

В этом году в дни работы уличных театров пройдут сразу два фестиваля. Первый — фестиваль уличного кино — отметит уже свое пятилетие, а вот второй пройдет впервые. Вместе с Pushking Promo Молодежный театр готовит большой музыкальный фестиваль и привезут сразу трех хедлайнеров — группы СБПЧ и The Hatters, а также музыкальный проект Антоха MC. Этим фестивалем завершится главный праздник лета. Обещают, что в М33, где и выступят музыканты, начнётся настоящий театральный марафон: под выступления местных музыкантов и участников уличных театров будут отданы и фойе клуба, и уличная площадка рядом с ним.

В этом году фестиваль уличных театров пройдет без традиционного карнавального шествия и в день старта. По словам Виктора Панов и его команды, такое решение вызвано желанием сломать поднадоевшую традицию. На открытии подобие шествия участников все же будет, но состоится она в Петровском парке, рядом с театром драмы, за час до открытия фестиваля.

Подогревают интерес и к самому открытию — оно-то традиционно пройдет в театре драмы.

— Открытие будет сюрпризом. Мы ждем очень ожидаемый, любимый, классный коллектив, — интригуют, но не раскрывают имя своего сюрприза городу в театре.

На фестиваль приедут десять коллективов, которые выступят в основной программе: среди них танцевальный перформанс «Волчье танго» от театра DEREVO Антона Адасинского . Его артисты сыграют на Красной пристани. Итальянец Джулиан ди Капуа, привозивший в прошлом году на «Европейскую весну» инженерную танго-оперу «Мария де Буэнос-Айрес», привезет спектакль, созданный на основе доносов царю в XVII веке — «Слово и дело». Оба режиссера уже пообещали, что в следующем сезоне посотрудничают с молодежным театров — сделают спектакли с архангельскими актерами.

Также в фестивальные дни на улицах города появятся иллюзионисты, ирландский шпагоглотатель, циркачи с новаторским подходом к номерам, семейный коллектив Una Mika с детским спектаклем, испанский театр Ode zule, который сыграет музыкальную постановку о художнике. Новый джаз представит группа Black Kandinsky — проект музыкантов Pakava It', 1/2 Orchestra, Safety Magic, Tinavie, Krylov Quartet. В программе OFF поучаствуют восемь архангельских коллективов, среди которых ТабурЭ Театр, группы «Провинциальные меха» и «Неизвестный Композитор».

В каждый из фестивальных дней программа будет заполнена концертами, спектаклями и перформансами — в день может пройти до 19 выступлений. Если погода подведет, то большинство из них перенесут на площадку Дома молодежи.

Там же будет базироваться еще один важный проект фестиваля уличных театров в этом году. На улицы города со своим шоу в дни фестиваля выйдет «Официальный оркестр Картонии». Творческое объединение «Картония», нашедшее своих последователей по всему миру, начнет создавать этот оркестр за четыре дня до фестиваля. Поучаствовать в нем сможет любой желающий. У архангелогородцев до сих пор есть шансы попасть в ряд оркестрантов, хотя поучаствовать в проекте изъявляют желание даже люди из других городов.

— «Картония» — это объединение которое называет себя государством, у которого есть свои жители. Их очень много. Они во многих странах и городах существуют. Мы с 2014 года хотели их привезти. Сейчас они ведут набор на стажировку. Они будут руками работать с картоном, создавать музыкальные инструменты, и участвовать в организации и создании перформанса. Инструменты из картона не звучат, но участники будут на них играть, а как — мы увидим на фестиваль. Показывать свои выступления оркестр будет каждый день, но всякий раз это будет импровизация, — рассказала пресс-секретарь молодежного театра Анастасия Дедёшина.