Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина пришла на театральный перфоманс без макияжа, а Светлана Бондарчук — с новым возлюбленным

В Москве состоялся театральный перфоманс «От сердца к сердцу».

Среди гостей была замечена и Светлана Бондрачук, которая с недавних пор перестала прятать свои новые отношения. Ее избранном стал 37-летний фотограф и галерист Сергей Табунов.

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Фото:пресс-служба