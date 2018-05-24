Ещё
Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина пришла на театральный перфоманс без макияжа, а Светлана Бондарчук — с новым возлюбленным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина пришла на театральный перфоманс без макияжа, а Светлана Бондарчук — с новым возлюбленным 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Москве состоялся театральный перфоманс «От сердца к сердцу».
В Москве компания АРАРАТ представила перфоманс, посвященный театру. Гости мероприятия переходили из одного пространства в другое, совершая путешествие по импровизированному театральному закулисью. Кульминацией вечера стал танцевальный перфоманс режиссера-хореографа Анны Абалихиной. А завершилось путешествие выступлением певицы Мариам Мерабовой. Среди приглашенных гостей вечера были: Светлана Камынина, которая пришла на мероприятие без косметики, Юлия Барановская, Полина Аскери, Надежда Миссбах, Изета Гаджиева, Кирилл Нагиев, Микаэл Арамян и другие.
Среди гостей была замечена и Светлана Бондрачук, которая с недавних пор перестала прятать свои новые отношения. Ее избранном стал 37-летний фотограф и галерист Сергей Табунов.
Смотри больше фотографий гостей и постановки в нашей галерее.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Руководитель Театра.doc Елена Гремина скончалась через полтора месяца после смерти мужа Светская Москва оценила дебют в театре Александра Терехова По следам новой пассии? Брэд Питт бросает кино ради архитектуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
«Ужас был настоящим»: как снимали «Полосатый рейс»1
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение