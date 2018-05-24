В Москве состоялся театральный перфоманс «От сердца к сердцу».
В Москве компания АРАРАТ представила перфоманс, посвященный театру. Гости мероприятия переходили из одного пространства в другое, совершая путешествие по импровизированному театральному закулисью. Кульминацией вечера стал танцевальный перфоманс режиссера-хореографа Анны Абалихиной. А завершилось путешествие выступлением певицы Мариам Мерабовой. Среди приглашенных гостей вечера были: Светлана Камынина, которая пришла на мероприятие без косметики, Юлия Барановская, Полина Аскери, Надежда Миссбах, Изета Гаджиева, Кирилл Нагиев, Микаэл Арамян и другие.
Среди гостей была замечена и Светлана Бондрачук, которая с недавних пор перестала прятать свои новые отношения. Ее избранном стал 37-летний фотограф и галерист Сергей Табунов.
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Фото:пресс-служба