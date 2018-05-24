Алиханов рассказал о появлении филиала Большого театра в Калининграде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости . Филиал Большого театра, скорее всего, разместится в будущем культурном центре, который будет построен на острове Октябрьский в Калининграде по поручению российского президента, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Если во Владивостоке это будет «Мариинка» и их школа, то у нас это, скорее всего, будет Большой театр и их школа, но здесь важен не сам филиал Большого театра или еще чего-то, важна образовательная часть, музейная часть, и мы надеемся, что филиалы Русского музея, Эрмитажа , Третьяковки, которые мы тоже планируем у себя создать, что это придаст новое измерение, в том числе тому росту туристического потока, который есть в нашем регионе", — сказал Алиханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Калининградской области разработать предложения по созданию в регионе многофункционального культурного центра. Поручение было сформировано по итогам медиафорума ОНФ, который прошел в Калининграде в начале марта.

"Мы надеемся, что люди, которые будут приезжать, все больше будут видеть в Калининграде точку, где можно познакомиться с великой русской культурой, а не размышлять о вопросах геополитических разногласий. Калининград, как мне кажется, место уникальное, и не стоит забывать о такой нашей «миссии» — нести культурный образ России в мир", — добавил губернатор.

По его словам, Калининград — не последний город, в котором должен появиться такой центр, подобные могут быть построены и в других российских регионах, планируется создать дирекцию, которая будет заниматься этими вопросами.

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