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Озорная Светлана Бондарчук и смущенный Сергей Табунов появились на театральном перформансе
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Озорная Светлана Бондарчук и смущенный Сергей Табунов появились на театральном перформансе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Бывшая жена Федора Бондарчука больше не скрывает своего бойфренда.
Долгое время Светлана Бондарчук скрывала новые отношения. Ее поклонники отмечали грусть в глазах любимицы, пережившей болезненное расставание с Федором Бондарчуком. Но вчера, 24 мая, Светлана просто сияла на посвященном театру перформансе, который представил легендарный коньяк АРАРАТ.
Ее спутник, Сергей Табунов, выглядел немного смущенным на фоне озорной подруги в романтичном летящем платье с цветочным принтом и белых остроносых ботильонах.
На мероприятии были также замечены Юлия Барановская, Полина Аскери, Ольга Панченко, Юлия и Алиса Рубан, Надежда Миссбах, Ольга и Константин Андрикопулос и другие известные персоны.
Во время перформанса зрители переходили из одного пространства в другое: атмосфера мероприятия напоминала театральное закулисье.
Фото: архивы пресс-служб
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