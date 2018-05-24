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Волгоградский музыкальный театр переоборудуют в штаб фестиваля болельщиков ЧМ-2018
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Волгоградский музыкальный театр переоборудуют в штаб фестиваля болельщиков ЧМ-2018 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На время чемпионата мира Музыкальный театр Волгограда превратится в штаб для всех работников, отвечающих за свет и звук в фан-зоне на Центральной набережной.
— В здание театра заедут все технические службы, которые будут настраивать качество картинки на большом экране, регулировать звук и работать с освещением, — уточнили в пресс-службе областной администрации.
О дате заселения технических работников пока не говорят ни в администрации области, ни в самом Музыкальном театре.
— Несмотря на закрытие сезона, артисты собираются на сцене, устраивают читки, выбирают материал для грядущих премьер и вводят в уже известные постановки молодых актеров, — прокомментировали в пресс-службе Музыкального театра. — Сказать, что из-за переезда технических служб у нас может остановиться работа, нельзя.
V1.ru выясняет, какие помещения отдадут звукорежиссерам, осветителям и монтажерам.
Накануне центральная набережная, которую ударными темпами превращают в фан-зону, сделали закрытой зоной для всех пешеходов. Высокое серое ограждение растянулось от Музыкального театра до пересечения улиц Володарского и Чуйкова. Снизу заборы вплотную подпирают Нулевую Продольную магистраль.
К 10 июня на Центральной набережной пообещали установить большую сцену и современный экран, который, по обещаниям областного комитета культуры, поразит футбольных болельщиков потрясающей качеством картинки. В фан-зоне, с которой уйдут все уличные кафе, появятся 75 туалетов и стационарный медпункт.
О том, как несколько недель до чемпионата мира набережная Волгограда превращается в место встречи страстных поклонников футбола, читайте в нашем репортаже. Тем, кто еще не определился со своим досугом на время главных спортивных баталий на стадионе «Волгоград Арена», предлагаем почитать нашу афишу и выбрать все самое интересное.
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