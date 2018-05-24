Болельщики ЧМ‐2018 отметят День балалайки в Сочи

Гости мирового чемпионата смогут посетить выставки русской живописи и литературы и ярмарки декоративно‐прикладного искусства, послушать классические произведения в исполнении российских музыкантов‐народников. Кроме того, болельщики ЧМ‐2018 отметят День балалайки в городе‐курорте, сообщила администрация Сочи.

Это еще не все мероприятия, которые ждут футбольных фанатов.

«23 июня в Зале органной и камерной музыки жители и гости Сочи смогут послушать игру на национальном музыкальном инструменте — балалайке. Кроме того, Россия, известная всему миру своим балетом, представит гостям чемпионата мира лучшие постановки в рамках Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира». Он пройдет в Зимнем театре с 16 по 22 июня», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В городе также пройдет фестиваль «Театральный Олимп», где ведущие театры страны покажут спектакли. А в июле гостей ждет фестиваль Crescendo в филармонии Сочи. Его проведет пианист Денис Мацуев вместе с другими известными музыкантами.

Рабочие приступили к оборудованию фан‐зоны для болельщиков ЧМ‐2018 в Сочи. Строительство планируется закончить 10 июня.