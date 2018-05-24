Ученики проекта PROТАНЦЫ покажут масштабное хореографическое шоу

27 мая на одной сцене выступят танцовщики сразу нескольких центров PROТАНЦЫ — из Москвы, Уфы и Набережных Челнов.

27 мая в 18:00 на площадке московского государственного музыкального театра «Русская песня» в третий раз состоится «PROТАНЦЫ. Концерт». В масштабном концерте примут участие более 300 танцовщиков — ученики флагманского центра PROТАНЦЫ в Москве, а также Уфы и Набережных Челнов.

В центре внимания будут именно танцовщики — от самых юных учеников детского отделения «KIDS» до профессионалов, выступающих на мировых чемпионатах, которые расскажут свои истории успеха.

Трехчасовая программа, подготовленная под руководством ведущих хореографов России — педагогов и резидентов PROТАНЦЫ — сочетает в себе как энергию современного танца, так и эстетику современного театра.

«Наш проект не имеет аналогов в России. Это уже целое социальное движение, которое изменило индустрию танцев и отношение к профессии танцовщика. Мы делаем танцовщика-артиста, который запросто может сам стать звездой. Очень хочется, чтобы потом сказали, что PROТАНЦЫ — это то, с чего все началось».

Очень хочется, чтобы они потом сказали, что PROТАНЦЫ — это то, с чего все началось».

Билеты на концерт можно приобрести онлайн на сайте.