«Спокойный, теплый и душевный город». Екатерина Никитина призналась Нижнему Новгороду в любви

Попробовать себя в роли средневекового рыцаря в доспехах, раскрасить бумажную бабочку и научиться цыганским — всем этим можно было научиться на фестивале «Школа искусств». Он прошёл на территории нижегородской школы -интерната для глухих детей. Праздник дружбы и познания своих возможностей подарили ребятам из разных школ маленькие актеры театра «Пиано».

Открылся фестиваль выступлением хозяев праздника — театра «Пиано». Благодарные зрители поднимали руки вверх. Ведь именно так для не слышащих актеров означают аплодисменты. Выступления ребят из нижегородской федерации у-шу, детского театра «Синяя птица», клуба исторического фехтования «Легион», художественных гимнасток школы олимпийского резерва, конного казачьего клуба сменяли друга на едином дыхании.

Затем для гостей фестиваля был устроен увлекательный квест, на котором можно было попробовать себя в самых разных направлениях — пантомимы, граффити, жестовой речи, изготовле6нии бумажных игрушек.

Среди гостей фестиваля была замечена супруга главы региона Екатерина Никитина с детьми. Восьмилетние близнецы Петр и Арина с увлечением и большим интересом участвовали во всех мастер-классах.

Мы не могли удержаться, чтобы не поинтересоваться у Екатерины Никитиной о впечатлениях от фестиваля

— Если в в трех словах — светлое, доброе, волнительное, — поделилась с нами Екатерина Сергеевна. — Дети в восторге! Тем более, мы сюда прихватили и их одноклассников.

По словам Екатерины Никитиной, с руководителем театра «Пиано» Владимиром Чикишевым она познакомилась ещё в прошлом году — театр «Пиано» выступал в московской школе, где тогда учились близнецы.

В конце разговора Екатерина Сергеевна добавила, что ей очень нравится Нижний Новгород:.

— Это спокойный, теплый, душевный город. И люди здесь очень хорошие, мне очень здесь нравится, — добавила супруга Глеба Никитина

Подробности о фестивале читайте в ближайшем номере «Нижегородской правды».