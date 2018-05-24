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Актриса театра «Обыкновенное чудо» из Тимирязевского стала лауреатом «Золотого микрофона»
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Актриса театра «Обыкновенное чудо» из Тимирязевского стала лауреатом «Золотого микрофона» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Актеры театра «Обыкновенное чудо», который действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии, приняли участие в V Межрегиональном конкурсе художественного слова «Золотой микрофон». Одна из артисток удостоилась звания лауреата. Об этом рассказала руководитель театра Галина Мишевич. — Поздравляем замечательную чтицу Валерию Пронину с заслуженным первым местом. Также на конкурсе наш театр достойно представили Алина Контанистова, Ольга Иванова и Лелия Крылова, — поделилась Мишевич. Напомним, театр «Обыкновенное чудо» под руководством Галины Мишевич действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии более 40 лет. (мю)
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