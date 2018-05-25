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Сколько стоит узнать подробности жизни Пугачевой
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Сколько стоит узнать подробности жизни Пугачевой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Когда певица уходила со сцены, то пообещала: "Алла Пугачева — актриса уйдет, но наступит время другой Аллы Пугачевой, которой найдется место на радио, в театре, в издательском бизнесе". С радиостанцией и журналом пока дело не заладилось, в театре пока блистают лишь дочь да старший внук. Но артистка все равно "не падает в цене и вечно на коне", как сама поет.
Теперь билеты продаются даже на право присутствовать при интервью Примадонны. 29 мая, например, она будет общаться с Олегом Меньшиковым на Новой сцене Театра имени Ермоловой. В зале всего 79 мест. Значит, 79 счастливчиков смогут стать свидетелями контакта актера и певицы.
Правда, удовольствие это не из дешевых — билеты стоят от 13 до 19 тысяч рублей. И это номинал! Спекулянты же, которые занимали очередь в кассу с ночи, теперь продают билеты по 30 тысяч. Желающих их купить очень много!
Получается, что этот проект принесет театру и участникам около полутора миллионов. За такие деньги Пугачева, которая крайне редко дает интервью (мол, все уже сто раз рассказано), обещает быть предельно откровенной с артистом, которого давно знает и уважает. На протяжении полутора часов они будут говорить о возрасте, времени, творчестве и знаковых событиях.
Примадонна станет второй гостьей авторского Youtube-шоу Олега Меньшикова. А стартовало оно с откровенного разговора худрука театра Ермоловой с одним из самых востребованных молодых артистов Данилой Козловским. Разговор состоялся накануне выхода в прокат фильма "Тренер", режиссером, автором сценария и продюсером которого выступил Козловский. "Почему он? Да потому, что есть люди, рожденные быть первыми", — говорил Меньшиков.
Но этот же ответ он вполне может дать на вопрос: "Почему Пугачева?" Она же тоже остается первой, оставляя далеко позади остальных звезд.
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