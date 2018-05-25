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Встреча с Терезой Дуровой
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Встреча с Терезой Дуровой 

Ревизор.ru 34 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
На Новой сцене «Театриума на Серпуховке» пройдёт неформальная, но в то же время официальная встреча с Народной артисткой России, художественным руководителем «Театриума» Терезой Дуровой. В рамках этой встречи будут проведены беседы со зрителями о спектаклях и впечатлениях о них, о планах, а также обсудят, что значит быть современным зрителем, как театру не потеряться в социальных сетях, поставят вопрос ребром: детский или семейный театр? Терезе Дуровой и «Театриуму» мнение зрителей очень важно. «Театриум» ждёт всех неравнодушных к судьбе семейного и детского театра. В настоящее время «Театриум на Серпуховке» активно взаимодействует со зрителями и предпочитает социальным сетям живое общение. Мероприятие начнётся в 18:00.
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