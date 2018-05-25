День «Активного гражданина», концерт Маликяна и зомби-марафон: чем заняться в выходные

Скрипач-виртуоз Ара Маликян возвращается с новой программой, премьерные показы балета «Путешествия Гулливера» идут в Театре имени Н. И. Сац, а в парке «Сокольники» затаились зомби: портал Москва 24 — о самых интересных событиях предстоящих выходных.

"Сторож" Пинтера в Театре Джигарханяна В Театре под руководством Армена Джигарханяна состоится премьера спектакля «Сторож» по пьесе Гарольда Пинтера , нобелевского лауреата, друга и ученика Сэмюэла Беккета . «Сторож» относится к раннему периоду творчества ирландского драматурга, но уже в ней Пинтер нащупал собственный стиль на стыке реализма и театра абсурда.

В его пьесах вроде бы ничего не происходит, а любая попытка коммуникации между героями обречена на провал. Пинтер пытается осмыслить крах гуманизма и понять, имеет ли смысл жить в мире, где люди навсегда стали друг другу чужими.

Где: Театр под руководством Армена Джигарханяна Когда: 26 мая, 19:00 "Путешествия Гулливера" в Театре им. Сац Одна из самых ярких премьер сезона, рассчитанных на детскую аудиторию, проходит в рамках фестиваля «Черешневый лес». Балет Алексея Ларина по мотивам романа Джонатана Свифта поставил худрук Театра имени Наталии Сац Кирилл Симонов

Для либретто авторы выбрали несколько ключевых эпизодов: кораблекрушение, встречу с лилипутами и великанами. Постепенно балет переходит в эксцентричный дивертисмент с восточным колоритом. Несмотря на взрослый хронометраж (более двух часов), спектакль не заставит скучать юных зрителей благодаря динамике и красочным декорациям, созданных с помощью 3D-мэппинга.

Где: Детский музыкальный театр имени Наталии Сац Когда: 26 мая, 16:00 Спецпоказ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» В российский прокат вышел спин-офф «Звездных войн», посвященный юности капитана корабля «Тысячелетний сокол». Режиссером выступил мастер универсального блокбастера Рон Ховард, в свое время многому научившийся у самого Джорджа Лукаса

На спецпоказе в «Пионере» о фильме и его месте во франшизе расскажет большой знаток вселенной «Звездных войн» Дэвид Джонсон . Лекция и обсуждение ленты пройдут на английском языке.

Где: Кинолекторий «Детский Пионер» Когда: 27 мая, 11:30 Ара Маликян в ММДМ Скрипач-виртуоз армянского происхождения Ара Маликян родился в Ливане, учился в Англии, а сейчас живет в Испании. Такое культурное многообразие не могло не отразиться на творчестве музыканта. В его репертуаре есть место Вивальди и Led Zeppelin, Моцарту и Дэвиду Боуи . А в собственных авторских произведениях виртуоз сочетает ближневосточные мотивы и западную мелодику. В качестве композитора Ара сотрудничал с такими режиссерами, как Педро Альмадовар и Терри Джордж

Где: Московский международный Дом музыки Когда: 27 мая, 19:00 Киеси Куросава в «Факеле» В кинотеатре «Факел» покажут две ленты японского мастера ужасов Киеси Куросавы, получившего всемирную известность после выхода фильма «Пульс».

В субботу состоится показ картины «Исцеление» (1997). Этот атмосферный триллер о поиске убийцы-гипнотизера нередко сравнивают с лучшими работами таких разных режиссеров, как Такаси Миике и Ларс фон Триер . Мистическая составляющая для Киеси Куросавы — лишь способ выразить глубокий экзистенциальный ужас и неразрешимость ключевых философских вопросов.

На следующий день посетители «Факела» увидят философскую драму «Харизма» (2000). Эта лента снята совсем в другой интонации. В лесу растет старое умирающее дерево, которое отравляет все вокруг. Перед героями этой притчи встает классическая нравственная дилемма: пожертвовать одним деревом ради леса или погубить лес, но не срубить дерево? Это несложная метафора не только японского общества, но и всего человечества, постоянно выбирающим между коллективом и личностью.

Где: Кинотеатр «Факел» Когда: 26-27 мая, 15:00 "Москва 2048: Зомби-ран" Иммерсивный театр «Москва 2048» подготовил вместе с парком «Сокольники» спортивное развлечение для любителей постапокалипсиса. Участникам забега «Зомби-ран» предстоит преодолеть пятикилометровый маршрут по пересеченной местности. Задачу усложнят ходячие мертвецы, которые будут всячески мешать добраться до спасительного финиша.

Где: Парк «Сокольники» Когда: 26 мая, 12:00-14:00, 15:00-17:00, 18:00-20:00 Лекция о Людмиле Петрушевской Выдающаяся российская писательница Людмила Петрушевская 26 мая отметит 80-летие. В этот день в библиотеке имени Добролюбова пройдет вечер «Всем нужна. Свободна». С лекцией о многогранном творчестве Петрушевской выступит писательница, преподаватель Московской школы нового кино Евгения Некрасова

Где: Библиотека имени Добролюбова Когда: 26 мая, 19:00 День рождения «Активного гражданина» 26 мая в Парке Горького пройдет традиционный праздник в честь Дня рождения проекта, которому исполнилось уже четыре года. Гостей ждет море развлечений: игра в «твистер», гала-концерт, танцевальная зона, площадка для мини-гольфа, настольный футбол, дворовые игры, викторина с подарками и многое другое.

Где: Парк Горького Когда: 26 мая, с 12:00 до 19:00