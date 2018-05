Музыкальные оупен-эйры, нашумевшие спектакли и не только: куда сходить в июне

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru

Фестивали и сборные концерты

Премия Муз-ТВ 8 июня, СК «Олимпийский»

Главное музыкальное событие отечественного шоу-бизнеса — «Премия Муз-ТВ 2018» — будет носить название «Трансформация» и пройдет уже в шестнадцатый раз. Грандиозное музыкальное шоу, традиционно объединяющее десятки тысяч гостей в зале и миллионы зрителей у экранов телевизоров, состоится в Москве, в СК «Олимпийский» в самом начале лета. Поклонники современной музыки смогут насладиться живым звуком, выступлениями любимых артистов и своими глазами увидеть шоу мирового уровня.

«Дикая мята»

9-11 июня, Бунырево

«Дикая мята» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. 9, 10, 11 июня на трех сценах выступят более 70 исполнителей из разных стран. Мировые звезды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена: Milky Chance, Земфира, BrainStorm, Mgzavrebi, Mujuice, Animal ДжаZ, The Hatters, Валентин Стрыкало , «Аффинаж», «Браво», Oligarkh, Нейромонах Феофан, Brothers Moving и многие другие. Это будет легендарно!

Bosco Fresh Fest

10-11 июня, МШУ «Сколково»

Темой Bosco Fresh Fest в этом году станет космос, а свое вдохновение организаторы черпали из знаменитого фильма Андрея Тарковского «Солярис» 1972 года. По задумке организаторов фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство «Сколково» с помощью средств архитектуры, дизайна и новых медиа. Акцент будет сделан и на образовательную программу, а также лекции от самых известных спикеров.

На нескольких сценах Bosco Fresh Fest будут представлены самые интересные музыкальные проекты, от андеграунда до известнейших мировых звезд, от звукового эксперимента до живых концертов. Хедлайнеры уже объявлены — это группа Orbital и певица Fever Ray.

Гала-концерт оперных звезд в поддержку Чемпионата мира по футболу

13 июня, Москва, Красная площадь

Концерты

Москва, 1 июня, СК «Олимпийский», Санкт-Петербург, 3 июня, Ледовый Дворец

Своим прощальным кругосветным туром артист Зала славы рок-н-ролла и обладатель «Грэмми» Оззи Осборн отметит более чем 50 лет музыкальной карьеры (как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, образованной в 1968 году). Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста.

Российские шоу обещают стать не просто концертами, но настоящим громом, который пронесется через всю страну и надолго останется предметом разговоров и бурных обсуждений.

1 июня, Москва, Crocus City Hall

Певец, композитор, продюсер, обладатель премии Grammy, самый продаваемый испаноязычный артист в мире, на счету которого более 100 миллионов проданных копий альбомов во всех уголках планеты. Общепризнанный король латинской поп-музыки, а также, по мнению Billboard, «король танцевальной музыки» — неподражаемый и невероятно талантливый Энрике Иглесиас вновь выступит в Москве.

5 июня, Москва, «Меридиан»

Она может петь все, что угодно. Она с легкостью и виртуозной техникой мешает самые контрастные элементы, получая идеальный результат. Русский романс, западная эстрада, рок-музыка, боссанова, соул и фанк — любой жанр она преобразует с помощью своего индивидуального стиля. Елене Ваенге неинтересен мир шоу-бизнеса, слава королевы эстрады или лавры заслуженного артиста. Она понимает, что делает все в первую очередь для себя и своей публики, четко следуя главному принципу: если петь, то только вживую.

Franz Ferdinand

9 июня, Москва, Stadium, 11 июня, Санкт-Петербург, ARTPLAY

Прошло почти 15 лет после выхода суперхита Take Me Out шотландской группы Franz Ferdinand, с которым они завоевали мир. Тогда их звучание было «ново-революционным» — танцевальные ритмы переплетались с полугаражным пост-панком. В этом году инди-рокеры наконец-то прервали молчание, представив поклонникам сингл Always Ascending. Это и название пятого студийного альбома, релиз которого назначен на 9 февраля 2018 года. В подписи к новой песне Franz Ferdinand говорят о перерождении группы, совершенно новом звучании и безумных экспериментах. Убедиться в этом можно будет на московском и питерском концертах группы.

«Мир Юрского периода-2»

На экранах с 7 июня

Сиквел одного из самых успешных фильмов 2015 года — «Мира Юрского периода» — с Крисом Прэттом в роли погонщика динозавров. На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Красотка на всю голову»

На экранах с 7 июня

Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», — подумала Вселенная и скинула бедняжку (в исполнении Эми Шумер ) с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…

«Эскобар»

На экранах с 14 июня

История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам и могуществу. Фильм основан на реальных событиях: во всесильного наркобарона (в исполнении Хавьера Бардема ) влюбилась журналистка ( Пенелопа Крус ), чьи мемуары и были положены в основу картины.

«8 подруг Оушена»

На экранах с 21 июня

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена Дебби собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер (в исполнении Энн Хэтэуэй ) во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

Театр

«Добрый человек из Сезуана»

9 июня, Театр им. Пушкина

За одну из главных пьес ХХ века, в России неизбежно ассоциирующихся с Театром на Таганке, взялся Юрий Бутусов — лауреат прошлогодней «Золотой маски». И новая удача — незнакомая режиссеру до начала репетиций труппа Театра им. Пушкина, давно не имевшая дела с серьезным авторским театром, через брехтовскую драматургию раскрылась с совершенно неожиданной мощью.

«Это тоже я. Вербатим»

12, 13 и 22 июня, Театр «Практика»

Второкурсники Школы-студии МХАТ, ученики «Мастерской Дмитрия Брусникина», еще в 2012 году показали увлекательную серию этюдов, основанных на интервью с самыми разными городскими обитателями. Незамедлительно их учебную работу приметил театр «Практика». Режиссером-педагогом спектакля значится постановщик нашумевшей хип-хоперы «Копы в огне» Юрий Квятковский

«Анархия»

13 и 17 июня, Дворец на Яузе

В основе этого дерзкого и громкого спектакля — пьеса британца Майка Пэкера про нонконформизм как товар, а точнее — о британской панк-группе, собравшейся через четверть века после конца карьеры, когда американскому банку приходит в голову купить их песню для рекламы. Гарик Сукачев вывел в главной роли Михаила Ефремова , в роли его альтер-эго — Дмитрия Певцова , а также научил актеров играть панк и насытил спектакль аллюзиями на историю Sex Pistols.

«Пристань»

14 июня, Театр им. Вахтангова

Выставки

«Генеральная репетиция»

ММОМА на Петровке, до 16 сентября

Прошлой весной фонд V-A-C на фестивале «Геометрия настоящего» показывал здание ГЭС-2 до реконструкции. В нем в 2019 году заработает огромный центр культуры фонда, построенный по проекту Ренцо Пиано. А сейчас V-A-C в сотрудничестве с ММОМА приоткрывает завесу над своей коллекцией, давая представление о грядущем размахе и методике действия. Суперпроект «Генеральная репетиция» (около 200 работ, в кураторской группе 15 человек) оккупирует весь особняк ММОМА на Петровке на пять месяцев.

«Династия Мин. Сияние учености»

Кремль, Патриаршие палаты, до 25 июля

Эпоху династии Мин (1368–1644) принято считать вершиной расцвета всех искусств в Китае — литературы, музыки, философии. На выставке будут показаны фарфор, живопись, резьба по камню. Отдельный аттракцион — мебель: в «Кабинете интеллектуала» будут собраны кресло, столики для каллиграфии и для курильницы, этажерка, сосуды для разведения туши, подставки под кисти.

«Скульпторы и livre d’artiste»

Галерея искусств стран Европы и Америки, до 2 сентября

Большой проект зарисовок важнейших скульпторов прошлого века, включая Родена, Мура и наших современников вроде Христо. Рисунки скульпторов отражают ход их мыслей, размышление о форме — и вполне могут служить материалом для откровения для внимательного зрителя.

«Нильс Акерманн и Себастьян Гобер. В поисках Ленина»

Центр фотографии им. братьев Люмьер, до 24 июня

Швейцарский фотограф Нильс Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер были потрясены тем, как памятник Ленину снесли в Киеве, и отправились по всей стране документировать процесс сноса статуй вождя: они находили их на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях. А некоторые памятники, как оказывается, переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера. Из этого огромного материала сложилась книга, отражающая жизнь современной Украины и противоречивость «Ленинопада».

Фото: Shutterstock