Театр «Мастерская Петра Фоменко» завершит международный проект «Золотая маска в Израиле»

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» завершит проходящий в Тель-Авиве международный проект «Золотая маска в Израиле». В пятницу и субботу «фоменки» представят спектакль «Египетские ночи» в постановке Петра Фоменко (1932-2012), и это будет заключительный аккорд ставшей уже традиционной творческой акции, связавшей Россию и Израиль, сообщила ТАСС руководитель международных программ российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Тамара Арапова.

Собеседница агентства напомнила, что впервые «Золотая маска» привезла лучшие российские спектакли в Израиль в 2011 году. Показы имели огромный успех. Тогда решили, что театральное содружество, направленное на укрепление культурных связей двух стран, следует проводить на постоянной основе.

"Нынешняя «Золотая маска в Израиле» уже пятая по счету, но впервые проходит в рамках нового Международного театрального фестиваля Jaffa Fest. Эта акция проводится при поддержке российского и израильского министерств культуры, а также мэрии Тель-Авива-Яффо", — уточнила Арапова.

Завершат программу «Египетские ночи». В основе спектакля — одноименная неоконченная поэма Александра Пушкина, дополненная фрагментами поэмы Валерия Брюсова . Постановку в 2002 году осуществил Петр Фоменко. В феврале 2018 года «Египетские ночи» возобновили. «Приезд в Израиль — первое зарубежное турне возрожденного спектакля», — сказала Арапова.