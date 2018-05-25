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Театр «Мастерская Петра Фоменко» завершит международный проект «Золотая маска в Израиле»
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Театр «Мастерская Петра Фоменко» завершит международный проект «Золотая маска в Израиле» 

ТАСС 21 минуту назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» завершит проходящий в Тель-Авиве международный проект «Золотая маска в Израиле». В пятницу и субботу «фоменки» представят спектакль «Египетские ночи» в постановке Петра Фоменко (1932-2012), и это будет заключительный аккорд ставшей уже традиционной творческой акции, связавшей Россию и Израиль, сообщила ТАСС руководитель международных программ российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Тамара Арапова.
Собеседница агентства напомнила, что впервые «Золотая маска» привезла лучшие российские спектакли в Израиль в 2011 году. Показы имели огромный успех. Тогда решили, что театральное содружество, направленное на укрепление культурных связей двух стран, следует проводить на постоянной основе.
"Нынешняя «Золотая маска в Израиле» уже пятая по счету, но впервые проходит в рамках нового Международного театрального фестиваля Jaffa Fest. Эта акция проводится при поддержке российского и израильского министерств культуры, а также мэрии Тель-Авива-Яффо", — уточнила Арапова.
Она сказала, что в этом году «Золотая маска в Израиле» открылась 3 мая спектаклем «ГрозаГроза» Театра наций в постановке Евгения Марчелли. Затем показали спектакль «Солнечная линия» Центра им. Мейерхольда в постановке Виктора Рыжакова. Афишу продолжил спектакль «Магадан/ Кабаре» театра «Около дома Станиславского» в режиссуре Юрия Погребничко.
Завершат программу «Египетские ночи». В основе спектакля — одноименная неоконченная поэма Александра Пушкина, дополненная фрагментами поэмы Валерия Брюсова. Постановку в 2002 году осуществил Петр Фоменко. В феврале 2018 года «Египетские ночи» возобновили. «Приезд в Израиль — первое зарубежное турне возрожденного спектакля», — сказала Арапова.
По ее словам, спектаклю гарантирован аншлаг. «Все билеты на два показа „Египетских ночей“, которые пройдут в пятницу и субботу на сцене Театра „Гешер“, полностью раскуплены», — констатировала собеседница ТАСС. Она заявила, что с аншлагом прошли и все другие постановки, заявленные в программе «Золотой маски в Израиле», итоги которой в субботу, 26 мая, подведет на пресс-брифинге в Тель-Авиве президент «Золотой маски», народный артист РФ Игорь Костолевский.
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