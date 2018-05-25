Петербург отмечает 315-летие: фестивали, велопарад и дрессированные слоны 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Петербург отпразднует свое 315-летие, уже в пятницу состоится фестиваль «Мотостолица», а на выходных пройдут традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», стартует проект «Поющие мосты», в рамках которого канатоходец пройдет между пролетами разведенного Дворцового моста, а в цирковом параде в центре города примут участие дрессированные слоны.
Санкт-Петербург 27 мая отметит очередную дату со дня своего основания: в этот день 315 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.
От ретротранспорта до мотостолицы
День основания Северной столицы — особенный праздник для жителей и гостей города, он продлится несколько дней.
"Уникальность этих мероприятий в том, что они проходят на разных площадках, но в едином городском пространстве. Будут задействованы Манежная площадь, Инженерная улица, площадь перед Инженерным замком и другие точки Петербурга. Каждый житель города и турист сможет погрузиться в то мероприятие, которое ему наиболее интересно", — сказал председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.
"Все праздничные события вызывают огромный интерес у зарубежных гостей, которые приезжают в Санкт-Петербург, чтобы увидеть что-то новое и интересное: не совсем классическое, но являющееся частью культуры", — добавил он.
Так, на Манежной площади в пятницу стартует фестиваль «Мотостолица», который соберет более 6 тысяч мотоциклистов из разных стран и регионов России. Здесь зрители увидят уникальные аттракционы и шоу, аналогов которым нет в мире. На фестивале планируется выступление группы «Алиса», «Чиж&Co» и «Louna». В субботу в рамках фестиваля состоится мотопарад: байкеры проедут колонной от площади Растрелли к Манежной площади.
В субботу также пройдет большой парад ретротранспорта: по городу проедут более 200 раритетных автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей. Ежегодно парад приковывает внимание тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы, оставаясь необычным подарком городу.
На площади Островского пройдет фестиваль мороженого. Здесь можно попробовать разные виды любимого лакомства. Гостей фестиваля также ждет насыщенная концертно-развлекательная программа с участием музыкальных исполнителей, взрослых и детских вокальных и танцевальных коллективов.
Опера на Дворцовой и канатоходец над Невой
Традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой» состоится в субботу вечером и станет подарком не только для петербуржцев и гостей города, но и для участников Петербургского международного экономического форума.
"Программа концерта, которая за шесть лет не повторилась ни разу, вновь удивит поклонников классического искусства многогранностью репертуара и блестящим исполнением шедевров Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса и других великих композиторов", — сообщают организаторы.
Хедлайнером вечера станет дуэт звезд мировой оперной сцены — тенора Роберто Аланья и сопрано Александры Куржак. «Классика на Дворцовой» станет их дебютным концертом под открытым небом в России. В концерте также примут участие сопрано Валентина Нафорница, приглашенная солистка Большого театра и лауреат премии «Золотая маска» Венера Гимадиева, заслуженная артистка Белоруссии Оксана Волкова, солист Венской оперы и приглашенный солист Большого театра Павел Колгатин, солист Мариинского театра Алексей Марков, солист Академии молодых певцов Мариинского театра Александр Трофимов и солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров. Танцевальную часть шоу украсят солисты Михайловского театра, Балет Аллы Духовой «ТОДЕС», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона.
После «Классики на Дворцовой» на Адмиралтейской набережной состоится открытие светомузыкального шоу «Поющие мосты» в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Музыканты исполнят «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра, а также отрывки из знаменитых произведений Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского и Лядова.
В полночь запланировано разведение Дворцового моста и зажжение факелов Ростральных колонн. Кульминацией праздника станет трюковой проход канатоходца Расула Абакарова между разведенными пролетами Дворцового моста.
Парад барабанщиков, слоны и велопарад
В день основания Петербурга, 27 мая, на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к Медному всаднику — памятнику Петру I, основателю города. После церемонии по Адмиралтейской набережной торжественным маршем пройдет рота почетного караула, а в акватории Невы состоится проход «Ботика Петра I».
От концертного зала «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга проедет большой велопарад, в котором может принять участие любой желающий. А с площади Островского на стрелку Васильевского острова направятся участники Бала национальностей, в котором примут участие представители национально-культурных объединений, обществ, автономий и землячеств, национальных молодежных объединений и творческих коллективов Петербурга.
Одним из ярких праздничных событий станет цирковой парад в центре города с участием дрессированных слонов. Он пройдет в день закрытия Петербургского международного фестиваля циркового искусств. Парад начнется в полдень: слоны в составе колонны циркачей пройдут по площади Белинского и Невскому проспекту, продемонстрируют трюки на Малой Садовой улице.
Днем по Невскому проспекту также пройдет праздничный парад барабанщиков, в рамках которого планируется установить рекорд России по массовой одновременной игре на ударных инструментах. Колонна стартует на площади Островского и пройдет до канала Грибоедова.
"В праздничном шоу-параде примут участие оркестры барабанщиков и перкуссионистов, шоу-коллективы и оркестры мажореток, исполнители на различных видах ударных инструментов, барабанщики и перкуссионисты различных жанров и направлений. Это музыканты из 40 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья", — сообщают организаторы.
Напротив центрального портика Гостиного двора состоится выступление сводного состава оркестров. Около 1 тысячи барабанщиков одновременно сыграют специально написанную композицию, посвященную 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Ожидается, что кульминацией станет объявление экспертом о фиксации рекорда России «Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах в России».
Завершит празднование Дня города традиционный фейерверк в акватории Невы.