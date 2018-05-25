Петербург отмечает 315-летие: фестивали, велопарад и дрессированные слоны

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости . Петербург отпразднует свое 315-летие, уже в пятницу состоится фестиваль «Мотостолица», а на выходных пройдут традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», стартует проект «Поющие мосты», в рамках которого канатоходец пройдет между пролетами разведенного Дворцового моста, а в цирковом параде в центре города примут участие дрессированные слоны.

Санкт-Петербург 27 мая отметит очередную дату со дня своего основания: в этот день 315 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.

От ретротранспорта до мотостолицы

День основания Северной столицы — особенный праздник для жителей и гостей города, он продлится несколько дней.

"Уникальность этих мероприятий в том, что они проходят на разных площадках, но в едином городском пространстве. Будут задействованы Манежная площадь, Инженерная улица, площадь перед Инженерным замком и другие точки Петербурга. Каждый житель города и турист сможет погрузиться в то мероприятие, которое ему наиболее интересно", — сказал председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев

"Все праздничные события вызывают огромный интерес у зарубежных гостей, которые приезжают в Санкт-Петербург, чтобы увидеть что-то новое и интересное: не совсем классическое, но являющееся частью культуры", — добавил он.

Так, на Манежной площади в пятницу стартует фестиваль «Мотостолица», который соберет более 6 тысяч мотоциклистов из разных стран и регионов России. Здесь зрители увидят уникальные аттракционы и шоу, аналогов которым нет в мире. На фестивале планируется выступление группы «Алиса», «Чиж&Co» и «Louna». В субботу в рамках фестиваля состоится мотопарад: байкеры проедут колонной от площади Растрелли к Манежной площади.

В субботу также пройдет большой парад ретротранспорта: по городу проедут более 200 раритетных автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей. Ежегодно парад приковывает внимание тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы, оставаясь необычным подарком городу.

На площади Островского пройдет фестиваль мороженого. Здесь можно попробовать разные виды любимого лакомства. Гостей фестиваля также ждет насыщенная концертно-развлекательная программа с участием музыкальных исполнителей, взрослых и детских вокальных и танцевальных коллективов.

Опера на Дворцовой и канатоходец над Невой

Традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой» состоится в субботу вечером и станет подарком не только для петербуржцев и гостей города, но и для участников Петербургского международного экономического форума.

"Программа концерта, которая за шесть лет не повторилась ни разу, вновь удивит поклонников классического искусства многогранностью репертуара и блестящим исполнением шедевров Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса и других великих композиторов", — сообщают организаторы.

Хедлайнером вечера станет дуэт звезд мировой оперной сцены — тенора Роберто Аланья и сопрано Александры Куржак. «Классика на Дворцовой» станет их дебютным концертом под открытым небом в России. В концерте также примут участие сопрано Валентина Нафорница, приглашенная солистка Большого театра и лауреат премии «Золотая маска» Венера Гимадиева, заслуженная артистка Белоруссии Оксана Волкова , солист Венской оперы и приглашенный солист Большого театра Павел Колгатин, солист Мариинского театра Алексей Марков , солист Академии молодых певцов Мариинского театра Александр Трофимов и солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров . Танцевальную часть шоу украсят солисты Михайловского театра, Балет Аллы Духовой «ТОДЕС», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона.

После «Классики на Дворцовой» на Адмиралтейской набережной состоится открытие светомузыкального шоу «Поющие мосты» в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело . Музыканты исполнят «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра , а также отрывки из знаменитых произведений Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского и Лядова.

В полночь запланировано разведение Дворцового моста и зажжение факелов Ростральных колонн. Кульминацией праздника станет трюковой проход канатоходца Расула Абакарова между разведенными пролетами Дворцового моста.

Парад барабанщиков, слоны и велопарад

В день основания Петербурга, 27 мая, на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к Медному всаднику — памятнику Петру I, основателю города. После церемонии по Адмиралтейской набережной торжественным маршем пройдет рота почетного караула, а в акватории Невы состоится проход «Ботика Петра I».

От концертного зала «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга проедет большой велопарад, в котором может принять участие любой желающий. А с площади Островского на стрелку Васильевского острова направятся участники Бала национальностей, в котором примут участие представители национально-культурных объединений, обществ, автономий и землячеств, национальных молодежных объединений и творческих коллективов Петербурга.

Одним из ярких праздничных событий станет цирковой парад в центре города с участием дрессированных слонов. Он пройдет в день закрытия Петербургского международного фестиваля циркового искусств. Парад начнется в полдень: слоны в составе колонны циркачей пройдут по площади Белинского и Невскому проспекту, продемонстрируют трюки на Малой Садовой улице.

Днем по Невскому проспекту также пройдет праздничный парад барабанщиков, в рамках которого планируется установить рекорд России по массовой одновременной игре на ударных инструментах. Колонна стартует на площади Островского и пройдет до канала Грибоедова.

"В праздничном шоу-параде примут участие оркестры барабанщиков и перкуссионистов, шоу-коллективы и оркестры мажореток, исполнители на различных видах ударных инструментов, барабанщики и перкуссионисты различных жанров и направлений. Это музыканты из 40 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья", — сообщают организаторы.

Напротив центрального портика Гостиного двора состоится выступление сводного состава оркестров. Около 1 тысячи барабанщиков одновременно сыграют специально написанную композицию, посвященную 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Ожидается, что кульминацией станет объявление экспертом о фиксации рекорда России «Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах в России».

Завершит празднование Дня города традиционный фейерверк в акватории Невы.