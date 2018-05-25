Петербургский театр «Зазеркалье» покажет премьеру «Царской невесты» Римского-Корсакова

В центре сюжета оперы стоит фигура Ивана Грозного , олицетворяющая беззаконие власти и попрание ценности человеческой жизни. В постановке «Зазеркалья» именно ему уделяется пристальное внимание, именно он становится основным «героем» всего действа, ибо в этом произведении, по мысли постановщика, «очевидна актуальность драмы отношений государства и личности».

"Время как будто есть — и как будто его нет: оно неконкретное. Мы искали образы, близкие нашей идее, в русских иконах, в том числе тех, на которых изображены страдания мучеников, страстотерпцев: «Троица» Андрея Рублева , псковские фрески, новгородская иконопись", — представил журналистам свое видение оперы Александр Петров. По мысли постановщика, «весь сюжет — это движение безумных страстей, вседозволенность которых обусловливается временем, в котором герои живут».

Сценографию спектакля создал заслуженный художник России Владимир Фирер . Музыкальным руководителем спектакля выступил главный дирижер театра народный артист России Павел Бубельников

Это второе обращение Александра Петрова к оперному наследию Римского-Корсакова. Ранее, в 2005 году, он поставил в Мариинском театре — и также в содружестве со сценографом Владимиром Фирером, оперу «Сказка о царе Салтане».