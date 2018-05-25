Петербургский театр «Зазеркалье» покажет премьеру «Царской невесты» Римского-Корсакова 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» покажет в пятницу премьеру оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Постановщиком этой главной премьеры сезона выступил художественный руководитель труппы народный артист России Александр Петров.
В центре сюжета оперы стоит фигура Ивана Грозного, олицетворяющая беззаконие власти и попрание ценности человеческой жизни. В постановке «Зазеркалья» именно ему уделяется пристальное внимание, именно он становится основным «героем» всего действа, ибо в этом произведении, по мысли постановщика, «очевидна актуальность драмы отношений государства и личности».
"Время как будто есть — и как будто его нет: оно неконкретное. Мы искали образы, близкие нашей идее, в русских иконах, в том числе тех, на которых изображены страдания мучеников, страстотерпцев: «Троица» Андрея Рублева, псковские фрески, новгородская иконопись", — представил журналистам свое видение оперы Александр Петров. По мысли постановщика, «весь сюжет — это движение безумных страстей, вседозволенность которых обусловливается временем, в котором герои живут».
Сценографию спектакля создал заслуженный художник России Владимир Фирер. Музыкальным руководителем спектакля выступил главный дирижер театра народный артист России Павел Бубельников.
Это второе обращение Александра Петрова к оперному наследию Римского-Корсакова. Ранее, в 2005 году, он поставил в Мариинском театре — и также в содружестве со сценографом Владимиром Фирером, оперу «Сказка о царе Салтане».
Опера «Царская невеста», созданная Римским-Корсаковым в 1898 году по драме Льва Мея, была и остается одним из востребованных произведений отечественной музыкальной сцены. По словам академика Бориса Асафьева, «почти все лучшие мелодии „Царской невесты“ возникают как вздох из глубины сердца». В нынешнем сезоне к этому шедевру вновь обратился и Мариинский театр. В дни Международного фестиваля «Звезды белых ночей» труппа представит это сочинение в режиссерском прочтении народного артиста России Александра Кузина.