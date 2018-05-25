Петербургский театр «Зазеркалье» приглашает на премьеру оперы о «кровавом» русском царе

В пятницу артисты театра «Зазеркалья» представят зрителям оперу о царе Иване IV, прозванном за деспотичное правление Грозным. Постановщиком музыкального представления выступил художественный руководитель театра Александр Петров

Главная премьера этого сезона расскажет юным зрителям об историческом прошлом России, вернув их на время в шестнадцатый век. В центре сюжета оперы будет стоять правление Ивана Грозного, известного деспотизмом и жестоким отношением к подданным. Постановщик решил вспомнить именно этого правителя неслучайно — по мнению Петрова, «очевидна актуальность драмы отношений государства и личности». Анонсируя премьеру журналистам, худрук «Зазеркалья» назвал сюжет оперы «движением безумных страстей, вседозволенность которых обусловливается временем, в котором герои живут».

Ранее Пятый канал публиковал видео с благотворительного концерта в Кемерове, который дал оркестр Мариинского театра.