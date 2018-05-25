Московский театр Джигарханяна представит премьеру спектакля «Сторож»

Премьера намечена на 25 и 26 мая.

Камерная пьеса была написана в 1959 году. В ней всего три персонажа: бездомный Дэвис и два брата-владельца дома, где происходит действие — Астон и Мик. Астон приводит в дом Дэвиса, который начинает плести интриги против обоих братьев. И в результате вновь оказывается на улице.

В пьесе много отсылок к ирландскому мастеру Сэмюэлу Бэккету , к его всемирно известной пьесе «В ожидании Годо».

"Как часто мы находимся в ожидании «волшебного» события, которое даст нам толчок к новой жизни. Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждем скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы, наконец, поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что все самое хорошее случится исключительно с его приходом", — поделился размышлениями о пьесе Крупник.