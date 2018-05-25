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Московский театр Джигарханяна представит премьеру спектакля «Сторож»
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Московский театр Джигарханяна представит премьеру спектакля «Сторож» 

РИА Новости 6 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна представит спектакль по одной из самых известных пьес лауреата Нобелевской премии английского драматурга Гарольда Пинтера «Сторож», постановку осуществил режиссер Андрей Крупник.
Премьера намечена на 25 и 26 мая.
Камерная пьеса была написана в 1959 году. В ней всего три персонажа: бездомный Дэвис и два брата-владельца дома, где происходит действие — Астон и Мик. Астон приводит в дом Дэвиса, который начинает плести интриги против обоих братьев. И в результате вновь оказывается на улице.
В пьесе много отсылок к ирландскому мастеру Сэмюэлу Бэккету, к его всемирно известной пьесе «В ожидании Годо».
"Как часто мы находимся в ожидании «волшебного» события, которое даст нам толчок к новой жизни. Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждем скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы, наконец, поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что все самое хорошее случится исключительно с его приходом", — поделился размышлениями о пьесе Крупник.
В спектакле заняты актеры Михаил Железнов, Роман Керн, Ибрагим Гагиев, Эдуард Двинских, Петр Ступин.
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