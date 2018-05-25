The Beatles Fest, фламенко и «Садко». Как лучше провести 26-27 мая?

Наступают последние весенние выходные. Это очень хороший повод посмотреть «Черновик» по Сергею Лукьяненко , сходить на The Beatles Fest, изучить новый стри-арт или насладиться цветущими тюльпанами. Чем еще запомнятся 26 и 27 мая, куда можно сходить и как провести время с пользой — в афише «АиФ-Урал»

Садко (6+)

На экраны выходит мультфильм, ставший основой для спектакля «Садко», представленного в Театре Драмы. По сюжету главному герою Садко — симпатичному веселому парню, который отлично играет на гуслях, предстоит побороться за свою любовь. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит.

Когда: в прокате с 24 мая 2018 г. Где: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаБилеты: от 100 до 300 рублей

Черновик (12+)

Экранизация популярной книги Сергея Лукьяненко — «Черновик». Главный герой — талантливый молодой дизайнер компьютерных игр из Москвы — Кирилл. Однажды он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии, он должен стать таможенником между параллельными мирами, которых во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует?

Когда: в прокате с 25 маяГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаБилеты: от 120 до 330 рублей

Фестивали

The Beatles Fest

Большой музыкальный фестиваль, посвященный легендарной ливерпульской четверке. На мероприятии будет царить дух хиппи: стилистика Вудстока и мирных маршей протеста — идеология «Любовь вместо войны». Перед гостями выступят 30 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Казахстана и Екатеринбурга. Хедлайнером фестиваля станет официальный российский трибьют четверки — группа BeatLove. Музыканты максимально точно копируют «битлов» во внешности, манере исполнения, голосах. В финале все музыканты вместе со зрителями исполнят песню «Hey, Jude!» под аккомпанемент симфонического оркестра Уральского Союза композиторов во главе с Александром Пантыкиным. Завершится мероприятие салютом.

Когда: 26 мая, с 13 до 22 часовГде: Бульвар Культуры, 3Вход: свободный

«Стенограффия»

Екатеринбург в девятый раз примет масштабный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В уральской столице появится 20 новых стрит-арт объектов. Уже сейчас на фасаде дома на Попова, 9 настенный принтер с помощью нейронных сетей создает эскиз для будущего произведения — мозаики римской Испании IV века с сюжетом одного из мифов об Ахиллесе.

Когда: с 25 по 27 маяГде: узнать можно в группе фестиваля

Фестиваль тюльпанов

В программе — интерактивные лекции и тематические площадки: «Бажовский Екатеринбург», «Детский Екатеринбург», «Спортивный Екатеринбург», «Исторический Екатеринбург», «Музыкальный Екатеринбург».

Когда: 26 мая, с 12 до 20 часовГде: ЦПКиО им. МаяковскогоВход: свободный

Выставки

Выставка растений-хищников

Уральцы смогут увидеть плотоядные растения: дионеи и 15 видов других «хищников» — саррацений, росянок, жирянок, непентесов. Посетителям расскажут, как цветы научились кусаться и раскроют все тайны плотоядных растений. В 12, 15, 17 и 18 часов запланированы экскурсии и показательное кормление цветов.

Когда: 26 и 27 мая, с 12 до 20 часовГде: ТРЦ «Гранат», рядом с контактным парком «Лукоморье»Вход: свободный

Спектакли

«ВМаяковский»

Уральцы смогут увидеть фильм «ВМаяковский». На глазах у зрителей артисты будут перевоплощаться в поэта Владимира Маяковского, женщин, любимых им и оставивших его, друзей, восхищавшихся и отступивших от него, безжалостных «рыцарей революции», которые провозгласили его своим знаменем. Посетители мероприятия смогут вместе с поэтом прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

После показа фильма запланирована встреча с режиссером Александром Шейном

Когда: 26 мая, с 19 до 21 часаГде: Ельцин Центр , кино-конференц-залВход: 1000 рублей

«Колымские рассказы»

Спектакль по «Колымским рассказам» Варлама Шаламова . Страшное и честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей. Голодная смерть, предательство, человеческое достоинство — об этом рассказывает постановка. Спектакль принимал участие в программе «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска» и в офф-программе петербургской премии для молодых «Прорыв».

Когда: 26 мая, с 15 до 17 часовГде: Ельцин Центр, театральная платформа «В Центре»Вход: 300 рублей

Концерты

Испанский вечер

Концерт легендарной танцовщицы фламенко Айны Нуньес Риера и знаменитого испанского гитариста, певца и композитора Тоно Алькальде. Айна занимается танцами с детства, последние несколько лет она преподает в Барселоне, на Майорке, в Малаге и Севилье, а также участвует в крупнейших фестивалях и танцевальных труппах известных звезд фламенко, таких как Монтсе Кортес. Тоно Алькальде — музыкант с корнями из Галисии и Экстрамадуры. Гитарист-левша, он самостоятельно освоил игру на гитаре и изобрел свой собственный стиль. Гастролировал по США, Южной Америке, Европе и Испании.

Когда: 27 мая, 19 часовГде: джаз-клуб ЕverJazzВход: от 800 до 1300 рублей

Экскурсии

Иностранцы в Свердловске

В советские годы Свердловск был закрытым городом из-за большого числа военных предприятий. Иногда сюда все-таки приезжали иностранные делегации — для них формировали специальный гостевой маршрут. Достопримечательности, которые показывали зарубежным гостям, были свидетельством официальной версии городских достижений.

В 90-е запрет был снят, в Екатеринбурге начали открываться консульства иностранных государств. Как менялись объекты гордости в программе официальных визитов и что дала открытость городу — узнать можно будет во время экскурсии.

Когда: 27 мая, с 14 до 15 часовГде: Ельцин Центр, музей Б. Н. ЕльцинаВход: по билету в музей