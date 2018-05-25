Опере нужен массовый зритель. Нэлли Бут — о планах музыкального театра

В канун празднования дны рождения музыкального театра корреспондент «АиФ в Омске» встретилась с его директором. Этот пост с сентября 2017 года занимает Нэлли Бут.

Наталья Корнеева , АиФ в Омске: Нэлли Александровна, что произошло с тех пор, как вы возглавили театр, и какие перемены ждут его после летних каникул?

Нэлли Бут: За эти девять месяцев, за творческий сезон, я поняла, что с чем в театре «едят» и кто за что отвечает. Я посмотрела практически все спектакли театра, постаралась побывать во всех цехах и во всех гримёрках. Сейчас наша основная забота — найти главного режиссёра. С Кириллом Стержнёвым, приглашённым режиссёром, мы закончили сотрудничество, сейчас в поиске. Конечно, мы понимаем, что все интересные и знаковые фигуры серьёзного уровня находятся в столицах и поменять Москву или Санкт-Петербург им вряд ли захочется, но мы всё же надеемся.

Мы стараемся о себе заявить на фестивалях, вновь вернулись в ассоциацию музыкальных театров. Я рассчитываю, что новый сезон мы начнём с новым главным режиссёром, пополним балетную труппу, придут музыканты в оркестр, планируем, что и молодые актёры выберут наш театр.

В планах новая постановка мюзикла или оперетты. Большую оперу мы не потянем, но продолжим проект «Четыре сезона для оперы». Каждая музыкальная программа посвящена определённому времени года, уже прошли «Зима» и «Весна», «Лето» мы пропустим, но «Осень» наш зритель точно увидит. В концертном исполнении на сцене прозвучат известные оперные хиты, балетные партии исполнят наши солисты, артисты хора и балета в сопровождении симфонического оркестра. Есть планы на бенефис­ные спектакли. Следующий сезон будет юбилейным для Сергея Флягина, Валентины Шершнёвой, Анатолия Надежды Мотовиловых . 31 августа проведём большой, как модно сейчас говорить, опен-эйр «Встречаемся у фонтана». На площади перед театром будем рассказывать о себе, петь, играть и привлекать новых зрителей.

— Есть планы на ремонт? Театр отпраздновал в прошлом году солидный юбилей, наверняка хочется что-то поменять…

— Мы получим 10 миллионов рублей на ремонт, средства пойдут на замену кресел в зале. Мы долго изучали рынок поставщиков и изготовителей, надеемся, что всё получится. Сейчас объявлены торги. Планируем обновить интерьер, сделать текущий ремонт, заменить витражи на фасаде и отремонтировать туалеты. С 9 июля труппа уходит в отпуск, а мы приступаем к ремонт­у.

24 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

— Говорят, начав ремонт, его невозможно закончить. Что вам в идеале хотелось бы изменить ещё, если б были деньги?

— Очень многое. Мы ощущаем, что на сцене мало света, но это очень дорогое удовольствие. Десятки миллионов рублей стоит хорошее световое театральное оборудование. Необходим хороший балетный пол. Сейчас благодаря современным технологиям разработана многослойная система с амортизирующим слоем, что снижает нагрузку на суставы и позвоночник. Нужно подумать и о житейских вещах, гримёрках артистов, чтобы им было комфортно.

Репертуар или попурри?

— Какой спектакль считаете самой удачной постановкой за год? Что продаётся лучше всего?

— На сегодня это балет «Эсмеральда». Очень жаль, что мало ходят на оперу. Говорят, что для этого нужен особый зритель, но это стерео­тип! Сейчас опера так интересно сделана, что диву даёшься, как это можно не смотреть. У нас два спектакля проекта «Четыре сезона» прошли с хорошими отзывами. Все, кто побывал, ушли с другим представлением о том, что такое опера.

— Самое посещаемое — это премьеры?

— Конечно. В театре популярным стал проект этого года «Лицом к лицу». Он нашёл «прописку» на камерной сцене. Например, одна из таких встреч была посвящена балету. Её вёл автор и режиссёр проекта — заслуженный артист России Владимир Миллер и репетитор балетной труппы Санкт-Петербургского государственного академического театра под руководством Бориса Эйфмана Екатерина Жигалова. В июле пройдёт встреча с народными и заслуженными артистами театра. Придумываем квесты — это походы по нашему закулисью.

— Есть ли в планах детские спектакли? К вам любят ходить и юные зрители.

— Мы сейчас возобновляем мюзикл «Карлсон, который живёт на крыше». У нас были проблемы с авторскими правами, сейчас всё разрешилось. В феврале на сцене музтеатра прозвучала бессмертная «Травиата», дебютная постановка для солистки Иванны Цицей. В день рождения театра партии будут исполнять солисты из Сеула. Это часть российско-корейского проекта. Кстати, корейцы будут петь на итальянском языке, хор — на русском. 26 мая состоится гала-концерт «С днём рождения, театр!», где мы отметим наших партнёров, друзей, артистов, работников сцены и закулисья.

В прошлом году мы решили отмечать не только юбилейные даты, день рождения-то каждый год. Посчитали, что важно сказать спасибо и тем, кто с нами сотрудничает, помогает, и своим актёрам. У нас существует медаль имени хормейстера театра Татьяны Бобровой , которую она вручит в этом году сама. Есть решение учредить медаль имени Георгия Котова . Обе медали будут с солидным денежным содержанием.

— Как, по-вашему, что сейчас желает увидеть на сцене омский зритель? Что его интересует?

— Клиповое мышление захватило, к сожалению, не только молодёжь. Нам трудно высиживать долгие спектакли, если это четыре акта: зрителю уже тяжело. Хотят видеть что-то лёгкое, хитовое.

— Вы согласны, что любая постановка — это творческий риск?

— Конечно. Почему всегда актёры так переживают перед премьерой? Опера — точно пока риск, нужно воспитывать публику, что называется, с младых ногтей, для нас это перспектива. Может быть, придумаем что-то для маленьких зрителей. Во многих театрах есть для малышей что-то своё, тот же театр на подушках или, скажем, детский абонемент.

Сплошного телевидения не будет

— Молодым талантам в театре рады?

— Мы рады новым молодым артистам. Они активно вводятся в спектакли. Сейчас вот поедем на гастроли в Тару, с молодыми солистами покажем музыкальную комедию «Моя жена — лгунья». Повезём и рок-балет «Юнона» и «Авось». Когда на фестиваль «Сотоварищи» привезли «Идиота», Тара чуть ли не впервые увидела балетный спектакль. Отнеслись настороженно, но потом уходили восторженные и благодарили.

— Откуда приходят к вам молодые артисты? Кто сейчас ваш главный «поставщик»?

— Это наше омское училище им. В. Я. Шебалина: пришли из Шебалинки Кирилл Кириллов, Валентин Колесников , Иванна Цицей. Из Новосибирска ждём в этом году ребят, поедут представители театра на выпускные в хореографическое училище, театральное, консерваторию. Понятно, что все они рвутся в столицы либо во Владивосток, где открылся филиал Мариинки.

— Есть у театра будущее? Ведь сейчас практически в каждом доме — Интернет, домашний кинозал, спутниковое телевидение.

— Как в фильме «Москва слезам не верит», когда один из героев сказал, что скоро будет одно сплошное телевидение, а театры закроют? Мы уже проходили это. Театры никуда не денутся. Сегодня так сыграл, завтра по-другому. Некоторые спектакли я видела неоднократно, и каждый раз было всё иначе. Театр ценен тем, что он живой.