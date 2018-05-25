Солист Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского стал лауреатом II степени на международном конкурсе в Турине

Иркутский вокалист Андрей Данилов (младший) стал лауреатом II степени на международном вокальном конкурсе Piemonte Opera — Voci dal Mondo

(«Опера Пьемонта — голоса мира»), который прошел в Турине. Его президентом является легендарная итальянская оперная певица Рената

Скотто.

Участие в музыкальном состязании приняли дипломированные оперные

вокалисты и студенты вокальных отделений в возрасте до 34 лет.

Отборочный тур проходил по видеозаписям в конце 2017 года. Было подано

более 300 заявок из разных стран. Второй этап конкурса проходил очно с 18 по 20 мая в Италии. Андрей Данилов (младший) стал не только

единственным тенором, представляющим Россию, но и единственным мужчиной,

который вошёл в число победителей.

По результатам международного вокального конкурса Piemonte Opera — Voci

dal Mondo иркутянин получил приглашение принять участие в отборе на роль

в спектакле Городского театра имени Умберто Джордано в итальянском

городе Фоджа.

Андрей Данилов (младший) родился в Иркутске в театральной семье артистов

Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Натальи и Андрея

Даниловых. С 2013 года является солистом Иркутского музыкального театра

им. Н. М. Загурского. В мае 2016 года стал обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» VI Конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им.

В. А. Курочкина. На Десятом Московском международном конкурсе молодых

артистов музыкального театра «ОпереттаLand» в 2017 году артист стал

лауреатом первой степени.

Дважды Андрей становился победителем отборочного тура конкурса молодых

вокалистов BELVEDERE, проводимого в рамках Международного фестиваля

оперной музыки «Дыхание Байкала», первый раз в 2014 году, второй — в 2018-м. Для участия в финальных состязаниях престижного вокального

конкурса в июне он отправится в Юрмалу.