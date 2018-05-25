Солист Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского стал лауреатом II степени на международном конкурсе в Турине 

Иркутский вокалист Андрей Данилов (младший) стал лауреатом II степени на международном вокальном конкурсе Piemonte Opera — Voci dal Mondo
(«Опера Пьемонта — голоса мира»), который прошел в Турине. Его президентом является легендарная итальянская оперная певица Рената
Скотто.
Участие в музыкальном состязании приняли дипломированные оперные
вокалисты и студенты вокальных отделений в возрасте до 34 лет.
Отборочный тур проходил по видеозаписям в конце 2017 года. Было подано
более 300 заявок из разных стран. Второй этап конкурса проходил очно с 18 по 20 мая в Италии. Андрей Данилов (младший) стал не только
единственным тенором, представляющим Россию, но и единственным мужчиной,
который вошёл в число победителей.
По результатам международного вокального конкурса Piemonte Opera — Voci
dal Mondo иркутянин получил приглашение принять участие в отборе на роль
в спектакле Городского театра имени Умберто Джордано в итальянском
городе Фоджа.
Андрей Данилов (младший) родился в Иркутске в театральной семье артистов
Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Натальи и Андрея
Даниловых. С 2013 года является солистом Иркутского музыкального театра
им. Н. М. Загурского. В мае 2016 года стал обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» VI Конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им.
В. А. Курочкина. На Десятом Московском международном конкурсе молодых
артистов музыкального театра «ОпереттаLand» в 2017 году артист стал
лауреатом первой степени.
Дважды Андрей становился победителем отборочного тура конкурса молодых
вокалистов BELVEDERE, проводимого в рамках Международного фестиваля
оперной музыки «Дыхание Байкала», первый раз в 2014 году, второй — в 2018-м. Для участия в финальных состязаниях престижного вокального
конкурса в июне он отправится в Юрмалу.