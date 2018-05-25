Афиша выходных в Оренбурге с 25 по 27 мая 

На подходе выходные, а значит, пора ознакомиться с афишей от ProOren. Ближайшие дни будут очень насыщены культурными событиями и прочими интересными развлечениями. И главное из них — это открытие ежегодного театрального фестиваля «Гостиный двор». Читайте нашу афишу и планируйте свои выходные вместе с нами!
Пятница, 25 мая В этот день «Некафе» отмечает свой четвертый День рождения! Добродушные админы ждут вас в гости в 17:00. Будет много позитива, улыбок, живой музыки, подарков и, конечно, большой праздничный торт. Каждая минута пребывания в «Некафе» — 2 руб. 12+
В рок-баре «UndergrounD» в пятницу пройдет очередной квартирник. В чилауте для вас будет играть кавер-дуэт Акима Тыныштыкулова и Натальи Антимоновой, а в песочном зале зажжет Кирилл Воробьев. Драйвовое настроение под хиты русского и зарубежного рока обеспечено. Вход свободный. 18+
Летняя Веранда «BARBARIS» в пятницу отмечает свой переезд на новое место. Гриль-кухня, разнообразное меню, инструментальная музыка, шоу программа, пенная вечеринка — вечер обещает быть веселым! Начало в 18:00. 18+
Для любителей классической музыки в этот день областная филармония предлагает насладиться ариями из опер западноевропейских композиторов в исполнении самых высоких академическим голосов. Начало концерта в 19:00. Билеты от 150 руб. 12+
Для тех, кто любит проводить свободное время с пользой, предлагаем посетить коннект-завтрак «Оренбургский бизнес в вопросах и ответах». Здесь вам расскажут, как увеличить продажи, что такое личный бренд и как продвигать новый бизнес. Встреча пройдет в ресторане «Куб» за чашкой кофе. Начало в 11:00. Вход свободный. 16+
В Оренбургском театре музкомедии в этот день можно будет посмотреть спектакль «Так не бывает». Искрометный сюжет водевиля вряд ли оставит вас равнодушным. Начало в 18:30. Билеты от 150 руб. 12+
Суббота, 26 мая В этот день в Оренбургском театре музкомедии состоится открытие Международного театрального фестиваля «Гостиный двор 2018». Начало в 17:00. 12+
В субботу благотворительный фонд «Будь человеком» приглашает всех желающих на Трезвую вечеринку. Вас ждёт увлекательная программа вечера — живая музыка, шоу барменов, ярмарка проектов фонда, лотерея и ещё много интересного! Начало в 20:30. 16+
Для любителей словесности в «Доме» состоится литературный вечер «Декадент». Приглашаются все, кто пишет авторскую прозу, публицистику или поэзию и не боится публичного обсуждения своего творчества. Можно прийти и в качестве слушателя. Начало в 18:00. Вход — 100 руб. 12+
В этот день все выпускники одиннадцатых классов Оренбурга соберутся на уникальном «Весеннем балу», посвященном окончанию школьной жизни. Можно прийти и посмотреть на нарядных выпускников. Мероприятие пройдет на площадь им. Ленина. Начало в 13:00. 0+
В субботу в Оренбург впервые приезжает Московский государственный цирк-шапито. Организаторы обещают море впечатлений, красочное световое и звуковое шоу. Купить билет можно в кассе цирка возле «Армады». Стоимость — от 500 руб. Для детей до 4х лет — бесплатно. Начало в 17:00. 0+
Для любителей театра в областной драме пройдет спектакль «Боинг-боинг». Абсурдность ситуаций в сценах французской комедии заставит вас смеяться. Начало в 18:00. Билеты от 200 руб. 16+
Воскресенье, 27 мая В Оренбурге с сольным концертом выступит известный комик, участник шоу Stand Up на канале ТНТ Иван Абрамов. Жанр его выступлений коллеги характеризуют как музыкальный. Так что во время концерта вы будете не только смеяться, но и приплясывать. Мероприятие пройдет в ДК «Россия». Билеты от 1900 руб. Начало в 21:00. 18+
Также в этот день в парке Перовского состоится выставка фотографий «ОренСушка-2018». Это любимый формат фотографов самого разного калибра: любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки. Начало в 15:00. 0+
В последний выходной оренбуржцев ждут в Harat's Pub. С 17:00 здесь для вас будут жарить сосиски и угощать пенным. А в 23:00 в пабе выступить группа JAZZ PARK. Вход свободный. 18+
В Оренбургском драмтеатре в воскресенье сыграют спектакль «Продавец дождя». Начало в 18:00. Билеты от 200 руб. 12+
В Мегамолле «Армада» работает уникальная выставка вы можете попасть в настоящий Робополис! Здесь каждый сможет не только увидеть, но и познакомиться с самыми новейшими технологиями на планете. Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с более 53 роботами! Выставка будет работать до 3 июня. 0+