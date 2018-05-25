Афиша выходных в Оренбурге с 25 по 27 мая

На подходе выходные, а значит, пора ознакомиться с афишей от ProOren. Ближайшие дни будут очень насыщены культурными событиями и прочими интересными развлечениями. И главное из них — это открытие ежегодного театрального фестиваля «Гостиный двор». Читайте нашу афишу и планируйте свои выходные вместе с нами!

Пятница, 25 мая В этот день «Некафе» отмечает свой четвертый День рождения! Добродушные админы ждут вас в гости в 17:00. Будет много позитива, улыбок, живой музыки, подарков и, конечно, большой праздничный торт. Каждая минута пребывания в «Некафе» — 2 руб. 12+

В рок-баре «UndergrounD» в пятницу пройдет очередной квартирник. В чилауте для вас будет играть кавер-дуэт Акима Тыныштыкулова и Натальи Антимоновой, а в песочном зале зажжет Кирилл Воробьев . Драйвовое настроение под хиты русского и зарубежного рока обеспечено. Вход свободный. 18+

Летняя Веранда «BARBARIS» в пятницу отмечает свой переезд на новое место. Гриль-кухня, разнообразное меню, инструментальная музыка, шоу программа, пенная вечеринка — вечер обещает быть веселым! Начало в 18:00. 18+

Для любителей классической музыки в этот день областная филармония предлагает насладиться ариями из опер западноевропейских композиторов в исполнении самых высоких академическим голосов. Начало концерта в 19:00. Билеты от 150 руб. 12+

Для тех, кто любит проводить свободное время с пользой, предлагаем посетить коннект-завтрак «Оренбургский бизнес в вопросах и ответах». Здесь вам расскажут, как увеличить продажи, что такое личный бренд и как продвигать новый бизнес. Встреча пройдет в ресторане «Куб» за чашкой кофе. Начало в 11:00. Вход свободный. 16+

В Оренбургском театре музкомедии в этот день можно будет посмотреть спектакль «Так не бывает». Искрометный сюжет водевиля вряд ли оставит вас равнодушным. Начало в 18:30. Билеты от 150 руб. 12+

Суббота, 26 мая В этот день в Оренбургском театре музкомедии состоится открытие Международного театрального фестиваля «Гостиный двор 2018». Начало в 17:00. 12+

В субботу благотворительный фонд «Будь человеком» приглашает всех желающих на Трезвую вечеринку. Вас ждёт увлекательная программа вечера — живая музыка, шоу барменов, ярмарка проектов фонда, лотерея и ещё много интересного! Начало в 20:30. 16+

Для любителей словесности в «Доме» состоится литературный вечер «Декадент». Приглашаются все, кто пишет авторскую прозу, публицистику или поэзию и не боится публичного обсуждения своего творчества. Можно прийти и в качестве слушателя. Начало в 18:00. Вход — 100 руб. 12+

В этот день все выпускники одиннадцатых классов Оренбурга соберутся на уникальном «Весеннем балу», посвященном окончанию школьной жизни. Можно прийти и посмотреть на нарядных выпускников. Мероприятие пройдет на площадь им. Ленина. Начало в 13:00. 0+

В субботу в Оренбург впервые приезжает Московский государственный цирк-шапито. Организаторы обещают море впечатлений, красочное световое и звуковое шоу. Купить билет можно в кассе цирка возле «Армады». Стоимость — от 500 руб. Для детей до 4х лет — бесплатно. Начало в 17:00. 0+

Для любителей театра в областной драме пройдет спектакль «Боинг-боинг». Абсурдность ситуаций в сценах французской комедии заставит вас смеяться. Начало в 18:00. Билеты от 200 руб. 16+

Воскресенье, 27 мая В Оренбурге с сольным концертом выступит известный комик, участник шоу Stand Up на канале ТНТ Иван Абрамов . Жанр его выступлений коллеги характеризуют как музыкальный. Так что во время концерта вы будете не только смеяться, но и приплясывать. Мероприятие пройдет в ДК «Россия». Билеты от 1900 руб. Начало в 21:00. 18+

Также в этот день в парке Перовского состоится выставка фотографий «ОренСушка-2018». Это любимый формат фотографов самого разного калибра: любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки. Начало в 15:00. 0+

В последний выходной оренбуржцев ждут в Harat's Pub. С 17:00 здесь для вас будут жарить сосиски и угощать пенным. А в 23:00 в пабе выступить группа JAZZ PARK. Вход свободный. 18+

В Оренбургском драмтеатре в воскресенье сыграют спектакль «Продавец дождя». Начало в 18:00. Билеты от 200 руб. 12+

В Мегамолле «Армада» работает уникальная выставка вы можете попасть в настоящий Робополис! Здесь каждый сможет не только увидеть, но и познакомиться с самыми новейшими технологиями на планете. Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с более 53 роботами! Выставка будет работать до 3 июня. 0+