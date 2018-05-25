Кто родился 25 мая

Валерий Анатольевич Елыкомов (59 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы (г. Барнаул). Организовал и возглавил кафедру гематологии и трансфузиологии в Алтайском государственном медицинском университете.

Был председателем комитета по здравоохранению администрации Алтайского края и начальником главного управления края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Валерий Елыкомов — автор около 100 печатных работ, пяти монографий и четырех патентов.

Умахан Магомедгаджиевич Умаханов (53 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Занимал пост первого вице-президента Международного гуманитарного фонда СНГ. Основал и до 2011 года возглавлял агропромышленную компанию ООО «Евроинвест» . Избирался депутатом Госдумы VI созыва.

Возглавляет Дагестанскую региональную общественную организацию «Ветераны народного ополчения 1999 года»

Дмитрий Иванович Савельев (47 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Возглавлял новосибирские предприятия ООО «Фундаментстрой» и ООО «Стройиндустрия». Был помощником депутата Госдумы Vсозыва Аркадия Свистунова по работе в Кемеровской области. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

А ещё в этот день родились:

Равиль Нургалиевич Ахметов (70 лет), первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор — начальник Центрального специализированного конструкторского бюро Ракетно-космического центра «Прогресс» . Более 40 лет работает в ЦСКБ. Прошёл путь от инженера до начальника отдела. В 2006 году был назначен первым заместителем генерального директора — генеральным конструктором — начальником ЦСКБ.

Под руководством Равиля Ахметова был разработана ракета-носитель «Союз-2.1б».

Александр Александрович Калягин (76 лет), актер и режиссер. Народный артист РСФСР. Творческую карьеру начал в театре на Таганке, затем работал в Театре им. М. Н. Ермоловой, в «Современнике», около 30 лет проработал во МХАТе.

В 1992 году основал и возглавил московский театр Et Cetera. На сцене этого театра он поставил спектакли «Навсегда-навсегда», «Лекарь поневоле», «Лица», «Подавлять и возбуждать» и др. Он также занят в постановках «Буря», «Король Убю», «Ничего себе местечко для кормления собак», «Последняя запись Крэппа», «Ревизор. Версия», «Шейлок (Венецианский купец)» и др.

Блестяще сложилась карьера Александра Калягина и в кино. Он снялся в более 50 картинах. Среди них, «Неоконченная пьеса для механиче­ского пианино», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Прохинди­ада, или бег на месте», «Раба любви», «Руд и Сэм».

С 1996 года Калягин возглавляет Союз театральных деятелей России.

Олег Иванович Даль (1941-1981), актёр театра и кино. Был артистом театра «Современник», Театра на Малой Бронной и Малого театра.

Известность и любовь зрителей Олегу Далю принесли его кинороли. Дебютировав в 1962 году, он сыграл в около 30 картинах. Среди них, «Мой младший брат», «Старая, старая сказка», «Король Лир», «Отпуск в сентябре», «Тень», «Земля Санникова», «Звезда пленительного счастья», «Вариант „Омега“, „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“.

Георгий Михайлович Гречко (1931-2017), космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. После окончания института был распределен на работу в ОКБ-1, где принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. В 1966 году был зачислен в отряд космонавтов.

Георгий Гречко совершил три полёта в космос в качестве бортинженера „Союзов“ к орбитальным станциям „Салют-4“, „Салют-6“ и „Салют-7“ общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос (1 час 28 минут).

Совершив в сентябре 1985 года свой третий полёт в возрасте 54 года, Гречко на протяжении 13 лет оставался самым пожилым в СССР, а потом и в России человеком, побывавшим в космосе.

Вера Марковна Орлова (1918-1993), актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Работала в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1974 году пришла в „Ленком“. На сцене этого театра она была занята в спектаклях „Проводим эксперимент“, „Иванов“, „Тиль“ и в других постановках.

Первая же роль в кино — Лиза Карасева в комедии „Близнецы“ — принесла актрисе известность. Всего Вера Орлова снялась в более чем 30 картинах, среди них, „Солдат Иван Бровкин“, „Дети Дон Кихота“, „12 стульев“.

После Октябрьской революции Сикорский эмигрировал в Америку. Там он основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation». С 1939 года занялся конструированием вертолётов. На его машинах были впервые совершены перелёты через Атлантический и Тихий океаны.

Конструктор создал вертолеты-краны, вертолеты-амфибии, вертолеты-тральщики, турбинные вертолеты с убирающимися шасси и 15 типов самолетов.