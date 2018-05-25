Кто родился 25 мая 

Валерий Анатольевич Елыкомов (59 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы (г. Барнаул). Организовал и возглавил кафедру гематологии и трансфузиологии в Алтайском государственном медицинском университете.
Был председателем комитета по здравоохранению администрации Алтайского края и начальником главного управления края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
Валерий Елыкомов — автор около 100 печатных работ, пяти монографий и четырех патентов.
Умахан Магомедгаджиевич Умаханов (53 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Занимал пост первого вице-президента Международного гуманитарного фонда СНГ. Основал и до 2011 года возглавлял агропромышленную компанию ООО «Евроинвест». Избирался депутатом Госдумы VI созыва.
Возглавляет Дагестанскую региональную общественную организацию «Ветераны народного ополчения 1999 года»
Дмитрий Иванович Савельев (47 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Возглавлял новосибирские предприятия ООО «Фундаментстрой» и ООО «Стройиндустрия». Был помощником депутата Госдумы Vсозыва Аркадия Свистунова по работе в Кемеровской области. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.
А ещё в этот день родились:
Александр Сергеевич Колпаков (51 год), управляющий делами Президента РФ. Работал в Девятом управлении (правительственная охрана) КГБ СССР, в Федеральной службе охраны РФ. Был заместителем руководителя Службы специальной связи и информации ФСО РФ. С 12 мая 2014 года занимает должность управляющего делами Президента РФ Владимира Путина.
Равиль Нургалиевич Ахметов (70 лет), первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор — начальник Центрального специализированного конструкторского бюро Ракетно-космического центра «Прогресс». Более 40 лет работает в ЦСКБ. Прошёл путь от инженера до начальника отдела. В 2006 году был назначен первым заместителем генерального директора — генеральным конструктором — начальником ЦСКБ.
Под руководством Равиля Ахметова был разработана ракета-носитель «Союз-2.1б».
Александр Александрович Калягин (76 лет), актер и режиссер. Народный артист РСФСР. Творческую карьеру начал в театре на Таганке, затем работал в Театре им. М. Н. Ермоловой, в «Современнике», около 30 лет проработал во МХАТе.
В 1992 году основал и возглавил московский театр Et Cetera. На сцене этого театра он поставил спектакли «Навсегда-навсегда», «Лекарь поневоле», «Лица», «Подавлять и возбуждать» и др. Он также занят в постановках «Буря», «Король Убю», «Ничего себе местечко для кормления собак», «Последняя запись Крэппа», «Ревизор. Версия», «Шейлок (Венецианский купец)» и др.
Блестяще сложилась карьера Александра Калягина и в кино. Он снялся в более 50 картинах. Среди них, «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Прохиндиада, или бег на месте», «Раба любви», «Руд и Сэм».
С 1996 года Калягин возглавляет Союз театральных деятелей России.
Олег Иванович Даль (1941-1981), актёр театра и кино. Был артистом театра «Современник», Театра на Малой Бронной и Малого театра.
Известность и любовь зрителей Олегу Далю принесли его кинороли. Дебютировав в 1962 году, он сыграл в около 30 картинах. Среди них, «Мой младший брат», «Старая, старая сказка», «Король Лир», «Отпуск в сентябре», «Тень», «Земля Санникова», «Звезда пленительного счастья», «Вариант „Омега“, „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“.
Георгий Михайлович Гречко (1931-2017), космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. После окончания института был распределен на работу в ОКБ-1, где принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. В 1966 году был зачислен в отряд космонавтов.
Георгий Гречко совершил три полёта в космос в качестве бортинженера „Союзов“ к орбитальным станциям „Салют-4“, „Салют-6“ и „Салют-7“ общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос (1 час 28 минут).
Совершив в сентябре 1985 года свой третий полёт в возрасте 54 года, Гречко на протяжении 13 лет оставался самым пожилым в СССР, а потом и в России человеком, побывавшим в космосе.
Вера Марковна Орлова (1918-1993), актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Работала в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1974 году пришла в „Ленком“. На сцене этого театра она была занята в спектаклях „Проводим эксперимент“, „Иванов“, „Тиль“ и в других постановках.
Первая же роль в кино — Лиза Карасева в комедии „Близнецы“ — принесла актрисе известность. Всего Вера Орлова снялась в более чем 30 картинах, среди них, „Солдат Иван Бровкин“, „Дети Дон Кихота“, „12 стульев“.
Игорь Иванович Сикорский (1889-1972), авиаконструктор и промышленник. Он создал первые в мире многомоторные самолеты „Русский витязь“, »Илья Муромец» и «Гранд».
После Октябрьской революции Сикорский эмигрировал в Америку. Там он основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation». С 1939 года занялся конструированием вертолётов. На его машинах были впервые совершены перелёты через Атлантический и Тихий океаны.
Конструктор создал вертолеты-краны, вертолеты-амфибии, вертолеты-тральщики, турбинные вертолеты с убирающимися шасси и 15 типов самолетов.