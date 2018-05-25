Последний звонок, «Сны моряка» и встреча с писателем: как провести выходные в Архангельске

Выпускники с грустью и надеждами одновременно провожают свою школьную жизнь, а все мы вместе говорим до свидания весне. Последние теплые майские выходные созданы, чтобы радоваться жизни и занимать себя всем самым интересным. Городские события на ближайший уик-энд — в нашем традиционном дайджесте.

Пятница, 25 мая Общегородской праздник последнего звонка

Такой праздник для выпускников города устроят впервые. Площадь перед Архангельским театром драмы станет молодёжным пространством c 15 часов. Праздничную программу откроет пилотный проект — конкурс «Школьный вальс», в котором примут участие не только выпускники, но и ансамбли школ областного центра. Также будут работать различные интерактивные площадки. Например, в течение всего праздника ребятам будет предложено написать желание на бумажном звонке и привязать его к воздушному шару. Затем эти шары выпускники запустят в небо. Выпускников ждёт танцевальный флешмоб и музыка от архангельских диджеев DJ OSIPOFF&OLD SCREW и MC EMIR. В финале торжеств для всех участников первого городского праздника последнего звонка выступят актёр и певец Владимир Селиванов и группа «Раён».

Где: Площадь Архангельской театра драмы им. М. В. Ломоносова (Петровский парк, 1);начало: 15:00;вход свободный;подробности: 8 (8182) 20-39-19.

Литературный спектакль «Всю душу выплесну в слова»

Вас ждет лирика ласковая и кошмарная. От Доброго утра до Чёрного человека. Ещё один пример захлёбывающегося русского самосожжения — в стихах, в днях и ночах, в вопросах без ответов. Театр «Понарошку» приглашает взрослых зрителей на премьеру по стихам Сергея Есенина . Читает артист и создатель театра Илья Логинов

Где: театр-студия «Понарошку» (пр. Ломоносова, 92, корпус 2, 2 этаж);начало: 19:00;стоимость билета: 300 рублей;подробности: 8 911 559 26 19, 8 (8182) 47-99-56.

Программа British Wave от группы Be Happy!

Вечером в пятницу, 25 мая, задраиваем люки и погружаемся в пучины британской музыки. Нас ждет увлекательный трип по всем основным вехам истории рока с островов.

Где: Музыкальный клуб «Колесо» (ул. Гайдара, 4, к. 1);во сколько: 20:00;стоимость билета: 250-350 рублей;подробности:+ 7 (8182) 47-14-79.

Концерт Tony G в «Базе торпедных катеров»

TONY G — архангельский регги, хип-хоп музыкант, исполнитель, автор текстов, композитор, мультиинструменталист, а также звукорежиссёр и музыкальный продюсер.

Где: Кафе-бар «База торпедных катеров»;начало в 21:00;вход свободный;подробности: 8 (8182) 42-47-69, Vk.com/btk29.

Музыкальный вечер Romantic Piano Music

В этот пятничный вечер для dас будет играть Марина Заболотная. В программе классическая музыка композиторов эпохи романтизма, а также музыка современных авторов.

Где: Фьюжн-кафе «Терраса» (ул. Поморская, 54); начало в 19:00; вход свободный;Подробности по тел. : +79095561111.

Дискотека «Вписка у Полины»

Уже через какие-то считаные недели начинается новый лвл! В нём можно будет удалить из своих аудиотреки Фейса, начинать жаловаться на боли в спине, говорить слово «дескать» и что раньше было лучше, а сейчас не торт. Прелести взрослой жизни звучат захватывающе, не правда ли? (Нет!) А пока… «Вписка у Полины»! Насладись последними деньками сладкой жизни на полную катушку! Не пригонишь — так и будут все школьником называть.

Где: Кафе «Полина» (ул. Поморская,5);начало в 20:00;стоимость билета: от 200 рублей;подробности: 8 (8182) 65-39-97.

Общегородской последний звонок в М33 Как поставить точку в многолетнем учебном марафоне, со всеми его уроками, переменами и домашними заданиями? У нас есть один крутой вариант. Всех, кто уже не школьник, но ещё не студент, ждём 25 мая в ночном клубе «М33»!

Где: Ночной клуб «М33» (пр. Московский,33);начало в 22:00;стоимость билета: 200 рублей;подробности: Vk.com/zvonok_m33; тел. : 8 (8182) 64-43-33.

Открытие выставки арт-объектов Сергея Сюхина «Сны моряка»

На выставке в будут представлены предметы быта поморов: рыболовные снасти — сети, рюжи, морды, ткацкие станки, косы и предметы кузнечного дела.

— Я попытался с помощью этих предметов, пришедших ко мне из глубины веков, создать духовную ауру северной Гипербореи, ‒ комментирует мастер, живописец и скульптор Сергей Сюхин.

Где: Северный морской музей (Наб. Северной Двины, 80);начало в 17:00;вход свободный;подробности: 8 (8182) 20-55-16;Vk.com/arhsevmormuseum.

Суббота, 26 мая Концерт ансамбля «Сиверко»

«Сиверко» — это юная душа Русского Севера, суровая и нежная, открытая и сдержанная. Приходите с детьми, купите билеты родителям, бабушкам и дедушкам. Это уникальная возможность увидеть легендарный ансамбль, по праву причисленный к культурному наследию Севера.

Где: Ломоносовский дворец культуры (ул. Никитова,1);начало в 14:00;стоимость билета: 200 рублей;подробности: 8 (8182) 61-00-92.

Чемпионат и первенство Архангельской области по легкой атлетикеСоревнования пройдут с 25 по 27 мая на стадионе Личутина. Соревнования являются личными. К участию допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд муниципальных образований Архангельской области.

Где: Стадион МАУ ФСК А. Ф. Личутина (ул. Химиков, 4);начало в 14:00;вход свободный;подробности: 8 (8182) 23-42-29.

Детский спектакль «Волк и семеро козлят»

В Кукольном театре «Волшебный чемодан» состоится детский, смешной и поучительный спектакль «Волк и семеро козлят» — для детей от трех лет и старше.

Где: «Волшебный чемодан» (пр. Троицкий,3, 5 этаж);начало в 11:00 и 12:00;стоимость билета: 250 рублей;одробности: 8 (8182) 48-10-01; Vk.com/teatrkukol29.

Вечеринка «Cъёмки»

Леди надевают свои лучшие платья, джентльмены проверяют архив «фраз, после которых ни одна тебе не откажет», а «Паратовъ» — готовится в проекту «TheSъемки». Фирменный блокбастер продолжает радовать поклонников клубного жанра! Первый сезон позади — двенадцать выпусков уже давно пора размещать на Netflix и отправлять в мировой прокат. Пора открывать следующую страницу — новый сценарий, новые повороты сюжета и вы в главной роли!

Где: Клуб «ПаратовЪ» (Набережная Северной Двины, причал 111);начало в 22:00;стоимость билета: 300 рублей;подробности: 8 (8182) 48-41-41.

«Лейдис найт Classic»

Красивые девушки, свежая музыка, горячие танцы — составляющие каждого лейдиса, ведь эта вечеринка уже стала классикой ночной жизни нашего города, и 26 мая мы соберемся вновь, чтобы доказать это всем, кто до сих пор в этом сомневается!

Где: Клуб «Пеликан» (Красная пристань);начало в 22:00;стоимость билета: 200-250 рублей;подробности: 8 (8182) 42-43-00, +7 (963) 200-43-00; Vk.com/pelikanclub.

Воскресенье, 27 мая Концерт певицы Кати Жуковой

Девушка с гитарой из Санкт-Петербурга, талантливый автор песен и певица выступит в театре «Волшебный чемодан». Это проект из одной очаровательной девушки, объединяющий в себе хрупкую женскую поэзию, нежный, искренний голос и удивительно трогательные мелодии под звуки акустической гитары.

Где: «Волшебный чемодан» (пр. Троицкий, 3, 5 этаж);начало в 19:30;стоимость билета: 250 рублей;подробности: 8 (8182) 48-10-01; Vk.com/teatrkukol29.

Музыкальное путешествие «Куда ты, Страусенок?»

Восхитительная, удивительная Африка! Опасная, но прекрасная Африка! В сказочной Африке кукольного театра только что вылупился из яйца Страусенок. Каждому маленькому нужна помощь взрослых. Но что делать, если папа Страус уснул? Маленький Страусенок не испугался и решил сам узнать, что должен делать страусенок, который только что вылупился из яйца.

Где: Центр «Патриот» (Троицкий, 118);начало в 11:00;стоимость билета: 200 рублей;подробности: 8 (8182) 21-14-22.

Сказочное шоу мыльных пузырей

На сказочное шоу мыльных пузырей ждут ребят от трех лет и старше. Радоваться любят все: и дети, и взрослые! Особенно если в шоу главными артистами становятся мыльные пузыри! И если вам вдруг захочется (а вам обязательно захочется) погрузиться в волшебный мир детства, прикоснуться к необычайно трогательному, легкому и неуловимо красивому миру, то вам необходимо посетить эту мыльно-пузырную сказочную страну!

Где: «Волшебный чемодан» (пр. Троицкий,3, 5 этаж);начало в 11:00 и 12:30;стоимость билета: 250 рублей;подробности: 8 (8182) 48-10-01; Vk.com/teatrkukol29.

Спектакль «Чёрная курица, или Подземные жители»

Существуют ли чудеса в действительности? Ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве — все это в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», которая стала первой авторской сказкой, написанной и выпущенной в России. Историю на сцене создал режиссер Анастас Кичик и актеры театра драмы.

Где: Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова (Петровский парк, 1);начало в 11:00;стоимость билета: 350 рублей;подробности: 8 (8182) 20-84-34; Vk.com/arhdramaru.

Только в общероссийский День библиотек, 27 мая, у вас есть уникальная возможность встретиться с писателем Сергеем Носовым, создателем неожиданных и чудесных книг, знатоком Петербурга и его обитателей, человеком, не чуждым театру, путешественником и поэтом.

Сергей Носов — петербургский писатель-прозаик, поэт, эссеист и драматург. Кроме воспитания на хорошей литературе, которая сказалась на письме самого автора, он еще любит фантасмагории. Носова часто называют «современным Гоголем», потому что произведения его — это причудливое переплетение мистики с реальностью, фантастики и обыденности.

Где: АОНБ им. Н. А. Добролюбова (ул. Логинова, 2);начало в 17:00;вход свободный;подробности: (8182) 65-11-28; Аonb.ru; Vk.com/event166158663.