Ровшан Аскеров задавал вопросы в новосибирском финале «Что? Где? Когда» 

«В 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского „Щелкунчик“. Спустя некоторое время имя главной героини заменили на Машу. Чем была вызвана необходимость этой замены?» — задает свой вопрос обладатель Хрустальной совы элитарного клуба «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров.
Правильный ответ: «Потому что началась Первая Мировая война», и все немецкое в России сразу же переименовали, даже город Санкт-Петербург. По правилам, в финале интеллектуальной игры побеждает команда знатоков, которая одолеет команду зрителей с более крупным счетом. В этот раз чемпионом стала шестерка Сергея Грехова. Сам капитан, по итогам состязания, стал обладателем Хрустальной совы.
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