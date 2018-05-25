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Ровшан Аскеров задавал вопросы в новосибирском финале «Что? Где? Когда»
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Ровшан Аскеров задавал вопросы в новосибирском финале «Что? Где? Когда» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского „Щелкунчик“. Спустя некоторое время имя главной героини заменили на Машу. Чем была вызвана необходимость этой замены?» — задает свой вопрос обладатель Хрустальной совы элитарного клуба «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров.
Правильный ответ: «Потому что началась Первая Мировая война», и все немецкое в России сразу же переименовали, даже город Санкт-Петербург. По правилам, в финале интеллектуальной игры побеждает команда знатоков, которая одолеет команду зрителей с более крупным счетом. В этот раз чемпионом стала шестерка Сергея Грехова. Сам капитан, по итогам состязания, стал обладателем Хрустальной совы.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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