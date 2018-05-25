Блогер Иван Шиянов: Вырванная классика к 200-летию Тургенева

Мои друзья ходили в оперный театр на мировую премьеру балета «Вешние воды» на музыку Владимира Кобекина по одноименной повести Ивана Тургенева, приуроченную к 200-летию со дня рождения писателя.

К сожалению, я не успел приехать, хотя очень хотел увидеть этот абсолютно новый спектакль. Кстати, вопреки всем законам маркетинга и менеджмента в этом сезоне я, как и другие саратовские и иногородние любители балета, «Вешние воды» не увижу. Был только один премьерный показ 23 мая и все! Теперь в афише мировая премьера может появиться только в октябре, если театр не закроют на реконструкцию или не снесут, как сказал недавно наш губернатор Валерий Радаев . Но разговор совсем не о спектакле. Я, когда услышал впервые, просто не поверил. Только увидев фотографии понял, что об этом надо писать!

Знаете, что придумали к юбилею классика русской литературы сотрудники саратовского театра оперы и балета? В голубой гостиной они установили инсталляцию — фотозону, задник которой украшен вырванными страницами из книги с повестью Тургенева «Вешние воды».

Во-первых, я много путешествую, неоднократно бывал в Большом театре, Мариинском, «Ла Скала». Там я не видел никаких специально установленных фотозон. Эти театры — одна большая фотозона! Во-вторых, меня просто потрясло исполнение этой инсталляции. Да, я не наврал. К юбилею Тургенева сотрудники театра вырвали из его книги страницы и безжалостно наклеили их на свою конструкцию для фотографирования, причем вкось, вкривь и вверх ногами. Вот это подарок к 200-летию! Предлагаю продолжить акцию. Идет в саратовском оперном спектакль на стихи Пушкина — в фойе разместить разорванные книги Пушкина или выложить страницами из них какой-нибудь рисунок, к примеру «32 Собиновский». Идет спектакль на стихи Лермонтова — обклеивать стены театра страницами из томика стихов Лермонтова. Можно углубить и усугубить! К следующей премьере балета «Вешние воды», к примеру, разместить по томику Тургенева в каждой туалетной кабинке. Или продавать семечки (сувенирные), прямо при покупателе делая кулек, вырывая листы из книги с классикой.

Страшно представить, что можно сделать, если когда-нибудь театр надумает выпустить спектакль по произведениям кстати очень талантливого писателя, а по совместительству министра культуры России Владимира Мединского . Не хочу даже фантазировать! Между прочим, указом Президента Мединский является председателем организационного комитета празднования 200-летия со дня рождения Тургенева в 2018 году. Надо ему взять ноу-хау саратовского оперного на вооружение! Мои друзья — люди верующие. Сразу представили, что придут в театр на христианские песнопения, а их встречать будет инсталляция — фотозона с разорванной на страницы Библией. Упаси Господи!

Пока же дети и молодежь с удовольствием фотографируются на фоне наклеенных на конструкцию страниц из Тургеневской повести о любви. Хорошо, допустим так театр поздравил с Днем рождения классика русской литературы. Но причем тут советский писатель, лауреат Сталинской премии Владимир Беляев , страницы из «Старой крепости» которого, между прочим написанной в 1936 -1950 годы прошлого века, можно встретить на инсталляции среди страниц «Вешних вод»? Чем этот писатель не угодил, или наоборот привлек внимание авторов фотозоны? Книги. Разорванные для инсталляции, раритетные, изданные в далеких 70-х годах. Пережили перестройку, распад СССР, путч, приватизацию, деноминацию, обвалы рубля, мировые кризисы. Но не смогли пережить саратовский Собиновский фестиваль 2018 года!

Фото: соцсети