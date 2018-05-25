Заставить Родину любить. Театр Пушкина поставил драму о маленьком человеке

В Пушкинском театре состоялась премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова . Почему перипетии жителя Подмосковья столь же актуальны для Красноярска, находящегося в несколько тысячах километров? По большому счёту, это спектакль о нашей российской действительность. Остро-социальный. Неоднозначный. Многосмысловой.

Это классический рассказ о «маленьком сером человеке», которого на этот раз повысили до редактора муниципальной газеты Южного округа Москвы. Который засветло уезжает на работу в столицу и возвращается домой, когда уже стемнело. Который ничего и никого вокруг не замечает и словно живёт «на автопилоте». Он не любит девушку, с которой встречается, каждый день ездит на нелюбимую работу и живёт в нелюбимом городе.

Вроде бы журналист должен быть разносторонней личностью и как раз вникать в суть всего происходящего, обращать внимание на детали. Но это не про человека из Подольска. Это вообще не про российскую журналистику, по большому счёту.

И ещё одна деталь. По профессии человек из Подольска — историк, но учиться в университет на эту специальность он пошёл по одной причине: потому, что надо было куда-то поступать.

Все эти обстоятельства никчёмной жизни стали известны на допросе в московском отделе полиции. Как и почему задержали мужчину? Он и сам не понимает, и для зрителей это остаётся загадкой. Да и какая разница? При желании повод найдётся. Никто не застрахован.

Действия пьесы разворачиваются в кабинете следователя, куда привели задержанного. Устрашающе размахивая дубинками, крайне эрудированные и интеллигентные, сотрудники полиции учат задержанного Родину любить, параллельно выбивая из него всю эту наносную либеральную «дурь» про права, свободы и желание понять хоть какую-то логику происходящего. Причём обходится без рукоприкладства. Пытки заключаются в том, что заставляют аплодировать при скандировании слова «абсурд» и петь на разные лады «песню», состоящую из бессмысленных слов. Действительно, абсурд. По-другому и не скажешь. Герой не может поверить, что всё это действительно происходит в реальности и это не розыгрыш.

Особенно страшно, что в такой ситуации оказался именно журналист — представитель профессии, по долгу службы отстаивающий не только собственные права и свободы. Причём, не рядовой даже журналист, а редактор.

Трагизм происходящего подчёркивается репликами «выдрессированного» преступника в спортивном костюме, сидящего в «обезьяннике» и заученными фразами льстиво поддакивающего полицейским с таким усердием, что порой его приходится даже останавливать. Поначалу участвовать в этом бессмысленном балагане редактору даётся с большим трудом. Время от времени, несмотря на видимую учтивость полицейских, он не выдерживает и вновь и вновь спрашивает, что происходит. Всё это вызывает сочувствие, но по ходу пьесы в ходе пристрастного допроса выясняются новые обстоятельства, которые позволяют взглянуть на героя под другим углом. Казалось бы, человек не совершил никакого правонарушения, — какие к нему претензии могут быть со стороны полиции? Ан нет. Следователи зачем-то подробно выясняют все обстоятельства жизни персонажа, бесцеремонно вторгаются в его личную жизнь.

И в итоге выносят своё заключение: «пятьдесят оттенков серости». Акцент с беспредела правоохранителей постепенно смещается на «серость» человека, жизнь которого кажется бесполезной и бессмысленной. И его всё устраивает. Он не делает попыток изменить постылый замкнутый круг, состоящий из нелюбимых вещей. Жалость уходит на второй план.

Приходит осознание мысли, что в любой ситуации, при любой системе выбор всегда остаётся за человеком. И жизнь — это каждодневный выбор.

Не всё плохо в Подольске. Наверняка, есть люди, любящие этот небольшой городок, но раз любви «не случилось», можно ведь поменять место жительства. На это нужна смелость, которой герою пьесы явно не достаёт.

Самое удивительное, что после спектакля промелькнула парадоксальная мысль. Пугающая. Что задержание не пройдёт бесследно, и жизнь человека из Подольска должна измениться. К лучшему… Через осознание и переосмысление своего пути. Но тут возникает вопрос: а цель оправдывает средства? Ведь и другой вариант событий вполне вероятен, что такие методы окончательно сломают личность героя. Тем более, что печальный пример патриотичного воспитания уже есть — мужчина за решёткой, вышколенный системой и, кажется, получающий даже удовольствие от того, что его унижают.