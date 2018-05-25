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Башкирский театр драмы имени Гафури приглашает желающих на гимнастику
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Башкирский театр драмы имени Гафури приглашает желающих на гимнастику 

АиФ-Уфа 15 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе Башдрамтеатр имени М. Гафури 5 июня приглашает горожан на гимнастику в рамках социального проекта «Зарядка для мам». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
На площади перед театром специалисты фитнес-центров проведут сеанс оздоровительной гимнастики для начинающих. Зрители получат подарки от спонсоров проекта. Проект «Зарядка для мам» посвящён Году семьи.
С 17:30 до 18:00 на площади перед театром будет звучать музыка, пройдут показательные выступления фитнес-тренеров. Все желающие смогут получить советы специалистов лечебной физкультуры, пообщаться с известными ведущими, дикторами и актёрами, весело и с пользой провести время.
В фойе театра перед началом спектакля среди зрителей будут разыграны подарочные карты, сертификаты, образцы продукции от спонсоров проекта.
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