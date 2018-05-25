Шоу «Эпицентр мира» отправило зрителей в путешествие по разным странам

Гости шоу «ЭпиЦЕНТР мира», премьера которого состоялась 19 мая в Большом Московском цирке, поделились впечатлениями от представления. Яркий цирковой спектакль удивил многих зрителей.

В основу сюжета шоу легло путешествие героев по разным странам. Индивидуальный характер и традиции каждого народа, культурные обычаи стран были отражены в номерах шоу. Невероятная атмосфера Парижа, феерия карнавала в Рио и легендарный пляж Копакабана, чопорный Лондон с телефонными будками и Биг-Беном, калейдоскоп красок Индии и радуга Гавай, строгость Японии и радушие России были показаны в самых ярких красках. Важным компонентом представления стали костюмы, созданные художницей Надеждой Русс.

Среди выступающих в шоу артистов — жонглёры на колёсах с мячами, акробаты на дорожке, гимнасты на матче, артисты с подкидными досками, воздушные гимнасты, гимнасты на трапециях, акробаты на столах, эквилибрист и другие.

Эффектное представление сопровождает живая музыка рок-группы «The Sound» и вокал популярной певицы Алисы Вокс (бывшей солистки группы «Ленинград»).

Усиливают эффект от происходящего декорации и огромные экраны, на которых транслировались видеоинсталяции, свидетельствуют очевидцы.