Ещё
Шоу «Эпицентр мира» отправило зрителей в путешествие по разным странам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Шоу «Эпицентр мира» отправило зрителей в путешествие по разным странам 

Вестник района Гагаринский 24 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Гости шоу «ЭпиЦЕНТР мира», премьера которого состоялась 19 мая в Большом Московском цирке, поделились впечатлениями от представления. Яркий цирковой спектакль удивил многих зрителей.
В основу сюжета шоу легло путешествие героев по разным странам. Индивидуальный характер и традиции каждого народа, культурные обычаи стран были отражены в номерах шоу. Невероятная атмосфера Парижа, феерия карнавала в Рио и легендарный пляж Копакабана, чопорный Лондон с телефонными будками и Биг-Беном, калейдоскоп красок Индии и радуга Гавай, строгость Японии и радушие России были показаны в самых ярких красках. Важным компонентом представления стали костюмы, созданные художницей Надеждой Русс.
Среди выступающих в шоу артистов — жонглёры на колёсах с мячами, акробаты на дорожке, гимнасты на матче, артисты с подкидными досками, воздушные гимнасты, гимнасты на трапециях, акробаты на столах, эквилибрист и другие.
Эффектное представление сопровождает живая музыка рок-группы «The Sound» и вокал популярной певицы Алисы Вокс (бывшей солистки группы «Ленинград»).
Усиливают эффект от происходящего декорации и огромные экраны, на которых транслировались видеоинсталяции, свидетельствуют очевидцы.
Вестник района Гагаринский: последние новости
В театре им. Н.Сац состоится премьера балета «Путешествия Гулливера» Драмтеатр Джигарханяна готовит постановку пьесы «Сторож» В больницах ЮЗАО пройдут бесплатные медицинские консультации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение