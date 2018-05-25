В театр летом? Легко: 6 новых постановок июня

Пока большая часть москвичей будет следить за жаркими футбольными баталиями на московских стадионах (не забываем про Чемпионат мира!), театралы могут расслабиться и спокойно пойти на самые ожидаемые премьеры, без очередей в кассах, театральном буфете и гардеробе, наконец-то! В этом месяце премьеры распределились довольно неравномерно и основной удар приходится на вторую половину июня, а многие спектакли и вовсе дебютируют в один день. Составляем календарь и рассказываем, как не потеряться в этом многообразии предложений и сделать правильный выбор.

«На дне» в Театре «Модерн»

Открывает лето Юрий Грымов со своим прочтением пьесы Максима Горького «На дне». Режиссер обещает, что авторский текст останется неизменным (и это фишка Грымова), но герои «переедут» из затхлой и нищей дореволюционной ночлежки в современную столичную элиту и роскошь. Казалось бы, избитый режиссерский прием: переносить время действия из прошлого в настоящее, но, если вдуматься, сюжет и герои всё те же, и за 150 лет, прошедшие с рождения Максима Горького, ничего особо не изменилось — темы и проблемы общества так же актуальны и по сей день.

Что сулит нам афиша спектакля? Традиционные для режиссера Грымова неожиданное визуальное решение, динамичный сюжет, драматический экшн, культовые хиты в качестве музыкального сопровождения и тонкий психологизм. Готовы окунуться во все это? Тогда вам в театр «Модерн».

Премьера: 5 июня в 19.00 в театре «Модерн» (м. Бауманская, Спартаковская пл., 9/1)

«Достоевский FM» в «Электротеатре Станиславский»

Вновь смешение стилей, текстов и красок — всё это ожидает нас в дебютной постановке начинающего режиссера Александра Никитина . Электротеатр вновь удивляет в жанровом плане, на сей раз вашему вниманию предлагается «драматический концерт», который строится таким образом, как если бы музыкант взял для исполнения несколько сонат: в данном случае Достоевского, Пушкина и Моцарта, фрагменты из романов «Идиот» и «Бесы», пушкинского «Моцарта и Сальери», а также писем Моцарта собраны под шапкой концерта. Всё это позволяет слушать эти тексты как своего рода музыку.

Фотография: Олимпия Орлова

Три части, три героя, три автора в сопровождении радиотрансляции и голоса диктора, объявляющего следующий «номер», — вот структура сочинения, в создании которого приняли полноправное участие режиссер, художник и композитор. Внутренняя связь фрагментов не афишируется, но считывается по ходу самого представления.

Премьера: 16 июня в «Электротеатре Станиславский» (м. Тверская, Пушкинская ул. Тверская, 23)

«Безымянная звезда» в Школе драматического искусства

Любите ли вы сказки? А грустные сказки? «Безымянная звезда» как раз из этой серии: в центре действия случайно столкнулись два одиночества, две абсолютные противоположности. Дама в роскошном убранстве, сошедшая со своего пути, и учитель космографии, у которого нет ничего, кроме несметного богатства — только что открытой звезды. Ее нет ни на одной карте звездного неба! Эта история, как водится, о любви, но любви невозможной…

Главная мысль постановки: ни одна звезда ни отклоняется со своего пути и ни один человек не свернет с жизненных рельс; можно сделать лишь краткую остановку. Так происходит и в печальной истории главных героев, имена которых сознательно опущенны (в отличие от исходной пьесы Михайя Себастиана), ведь эти персонажи и их одиночество унифицированы, и каждый зритель может узнать в них себя.

Премьера: 20 июня в 19.00 в зале «Глобус» ШДИ (м. Сухаревская ул. Сретенка, 19).

«Макбет» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Куда же без Уильяма нашего Шекспира? Мы не могли обойти стороной громкую премьеру оперы, написанной Верди по мотивам творчества английского поэта. В кровавом сюжете композитор нашел все, что волновало его и рождало вдохновение: большую политику, бушующие человеческие страсти и встречу с фантастическими инфернальными силами.

Режиссер Кама Гинкас пошел своим собственным путем, не стал переносить действие в настоящее или будущее, погрузил зрителей в доисторические времена. Визуальное оформление напоминает марсианский пейзаж, где художник выводит действие, казалось бы, известной оперы за рамки привычных ассоциаций и аллюзий.

Премьера: 20 июня в 19.00 Основная сцена (м. Пушкинская, Чеховская, Тверская ул. Большая Дмитровка, 17).

«Утопия» в Театре Наций

Режиссер Марат Гацалов возвращается в театральное пространство Театра Наций. И вновь режиссер поднимает вопрос актуальности вопросов прошлого в настоящем Автор пьесы Михаил Дурненков , а вслед за ним и режиссер задаются вопросом: изменились ли мы с 90-х, возможно ли сегодня вернуться назад. Вопрос ностальгии всё чаще зависает в воздухе, но в ностальгии ли дело?

Фотография: DR В центре спектакля — прогоревшее старое кафе под символичным названием «Утопия» и жители провинциального городка, где нет никакой надежды на лучшее. Внезапно объявившийся столичный бизнесмен полон наполеоновских планов восстановить «Утопию». Причём всё должно стать по-прежнему, как в 90-е, включая сомнительное пиво и кислотных цветов интерьер. Так ли утопична эта идея, как кажется? Местные жители возразили москвичу, что могут сделать и получше. Но слышат в ответ: «А лучше — не надо, надо — как было». И загадочный хозяин отстёгивает деньги.

Премьера: 20 июня в 20.00 на Малой сцене (м. Пушкинская, Чеховская, Петровский переулок, д. 3).

«Война еще не началась» в Практике

Фотография: DR Брусникинцы (выпускники Мастерской Дмитрия Брусникина Школы-студии МХАТ) возвращаются с новым спектаклем в своих лучших традициях: свободолюбивый, пацифисткий и абсурдистский спектакль-буффонада о ежедневной войне вокруг нас, спектакль-игра, чумовой праздник в детском саду посреди царящего безумия. Ответственные за всё происходящее режиссер Семен Александровский и уже упомянутый ранее драматург Михаил Дурненков.

И вновь мы сталкиваемся с унифицированной проблемой, вынесенной в заглавие, лишенной какого-то места или времени. Поэтому и герои для нас единое целое, без личностных характеристик и отличительных черт. А война, война она везде: в быту, телевизоре, медиа, встрече с таможенником или разговоре с подружкой. Оглянемся вокруг, готовы?..

Премьера: 27 июня в 20.00 на Основной сцене (м. Маяковская, Пушкинская, Большой Козихинский переулок, 30).