Уличный спектакль поставят на Мытной

Уличный спектакль организуют на Мытной улице в субботу, 26 мая.

Театр-путешественник «Бача» познакомит гостей мероприятия с «Летающей русалкой» — теневым спектаклем. Изюминкой постановки является переход действующих лиц от теней через светящихся кукол в настоящих актеров во главе с бесстрашным путешественником.

Интересно то, что спектаклю всего пять месяцев. За это время его успели поставить в Азии и Европе, и вот, в субботу, артисты придут и в Даниловский район.

Мероприятие предназначено для юных жителей города от 3 до 8 лет, а также для их родителей.

Начало в 18:00. Подробности по телефону: 8 (966) 060-67-17.

Фото: театр «Бача»