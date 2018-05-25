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Уличный спектакль поставят на Мытной
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Уличный спектакль поставят на Мытной 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Уличный спектакль организуют на Мытной улице в субботу, 26 мая.
Театр-путешественник «Бача» познакомит гостей мероприятия с «Летающей русалкой» — теневым спектаклем. Изюминкой постановки является переход действующих лиц от теней через светящихся кукол в настоящих актеров во главе с бесстрашным путешественником.
Интересно то, что спектаклю всего пять месяцев. За это время его успели поставить в Азии и Европе, и вот, в субботу, артисты придут и в Даниловский район.
Мероприятие предназначено для юных жителей города от 3 до 8 лет, а также для их родителей.
Начало в 18:00. Подробности по телефону: 8 (966) 060-67-17.
Фото: театр «Бача»
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