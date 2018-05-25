Ольга Кабо рассказала, почему отселила дочь

В интервью журналу «Караван историй» Кабо рассказала, что это решение было связано с тем, что Тане далеко ездить на учебу — она студентка РАТИ. Мать в итоге решила, что ребенку следует перебраться в столицу, чтобы не мучить себя ранними подъемами.

"Когда дочь поступила в РАТИ, мы решили, что ей удобнее жить в столице. Зачем подвергать ее каждый день таким мучениям? То, что Танечка отделилась, мне кажется абсолютно правильным", — подчеркнула актриса.

Она рассказала, что дочь приглашает ее в гости, и за тем, как она ведет хозяйство, интересно наблюдать. «Моя девочка-белоручка, которую никто никогда не заставлял что-то делать по дому, оказывается, все умеет», — восхищена звезда театра и кино.