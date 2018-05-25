Ещё
Ольга Кабо рассказала, почему отселила дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Ольга Кабо рассказала, почему отселила дочь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В интервью журналу «Караван историй» Кабо рассказала, что это решение было связано с тем, что Тане далеко ездить на учебу — она студентка РАТИ. Мать в итоге решила, что ребенку следует перебраться в столицу, чтобы не мучить себя ранними подъемами.
"Когда дочь поступила в РАТИ, мы решили, что ей удобнее жить в столице. Зачем подвергать ее каждый день таким мучениям? То, что Танечка отделилась, мне кажется абсолютно правильным", — подчеркнула актриса.
Она рассказала, что дочь приглашает ее в гости, и за тем, как она ведет хозяйство, интересно наблюдать. «Моя девочка-белоручка, которую никто никогда не заставлял что-то делать по дому, оказывается, все умеет», — восхищена звезда театра и кино.
Вести.Ru: последние новости
Журналистка остановила коня на скаку. Видео В Интернете появилась запись официального гимна чемпионата мира в России Новогодние каникулы: как будут работать поликлиники, травмпункты и транспорт?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть7
Чуи, мы в коме
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение