Большой театр Беларуси пригласил на 85-летний юбилей

Блистать на сцене Большого театра белорусской столицы судьба награждает избранных, зато сегодня примерить на себя театральные костюмы, оценить мастерство бутафоров или даже загримироваться в героев иных времен предложат за кулисами главной академической сцены любому ценителю искусства. И повод для подобного щедрого гостеприимства убедительный — 85-летие национального храма оперного и балетного мастерства. А день открытых дверей, по утверждению местных СМИ, может собрать в кулуарах юбиляра тысячи посетителей.

Более полусотни музыкальных премьер собирали зрительские аншлаги за прошедшее время. По информации администрации театра, триста тысяч поклонников коллектива ежегодно знакомятся с национальной и мировой оперной и балетной классикой. А ведь Вторая мировая едва не лишила театр жизни, когда в зрительный зал попала авиабомба. Но исторические перипетии не помешали белорусскому Большому стать самым посещаемым в стране, интегрироваться в мировое оперное и балетное пространство.

Андрис Лиепа, Среди постановщиков спектаклей — выдающиеся мастера балетного и оперного искусства: Никита Долгушин Владимир Васильев и Неэме Кунингас, представители фондов Дж. Баланчина и И. Килиана. Постановки театра становились лауреатами государственных и международных премий. Уникальным проектом театра считается и открытие его филиалов в Гомеле, Могилеве и Новополоцке.

В список крупных культурных проектов последних лет включены международный Рождественский оперный форум, Молодежный оперный форум стран СНГ, фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» и Большой новогодний бал.

Театр был открыт 25 мая 1933 года оперой «Кармен» с великой белорусской певицей Ларисой Александровской в заглавной партии. С появлением музыкальной сцены республика обрела центр профессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, приобщилась к европейскому оперному наследию, вошла в мировой музыкальный мир, отмечают искусствоведы. В память о той оперной премьере, сегодня Большой отпразднует юбилей бессмертным творением Бизе. В роли андалузской цыганки выступит яркая и артистичная солистка швейцарской оперы Алима Мамди.

Следует сказать, что белорусский именинник подписал уже более 30 меморандумов о сотрудничестве с крупнейшими театрами мира. Обмен солистами происходит с московским Большим, Мариинкой и Михайловским. Известны артисты минского театра и обширной гастрольной деятельностью. Труппа покорила площадки Германии, Австрии, Франции, Испании. Национальных солистов ангажируют и мировые музыкальные коллективы. В их числе и заслуженная артистка РБ Оксана Волкова , которая занята в постановках Большого театра России, Метрополитен-опера, Штатс-опера и Ла Скала, Колон и Сан-Карло, Израильской оперы.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси в своей оценке театра и его коллектива выбирает эпитеты исключительно заразительные по оптимизму. Большой белорусский, по его мнению, «это очень яркие личности в творческом плане, это профессионалы высочайшего уровня, это прекраснейшая армия закулисья, это люди невидимого фронта, но они тоже делают много, безусловно, без чего невозможно существование театра и его репертуара».