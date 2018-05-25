В Конькове подвели итоги межрайонного фестиваля «Моя талантливая семья»

В Конькове состоялось финальное мероприятие межрайонного конкурса «Моя талантливая Семья» в рамках фестиваля «Тёплый Конь» — «Бал победителей». Для участников из районов Коньково и Теплый Стан, а также их родителей и учителей двери гостеприимно распахнула школа № 1273.

Концертную программу открыл танцевальный коллектив школы №1273 «Вдохновение», исполнив отрывок из балета «Золушка». Перед зрителями выступали танцевальные коллективы школ и дошкольных отделений, семейные дуэты, лауреаты межрайонных фестивалей исполняли песни.

В завершение концерта состоялось награждение победителей межрайонного фестиваля «Моя талантливая семья». Состоялось награждение победителей, вручение «Гран-при» конкурса, также участников наградили в отдельных номинациях.