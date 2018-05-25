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«Будут нашептывать действие». В Театре-Театре появятся суфлеры-комментаторы
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«Будут нашептывать действие». В Театре-Театре появятся суфлеры-комментаторы 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Театр-Театр и пермская организация Всероссийского общества слепых придумали для слабовидящих и слепых людей проект, который поможет им создавать общую картину происходящего на сцене.
— Мы хотим быть доступны для всех и помочь людям воспринимать театральное действие, — рассказал 59.ru директор Театра-Театра Анатолий Евгеньевич Пичкалев. — Мы уже опробовали этот проект, а в начале следующего сезона продолжим. Незрячие зрители приходят небольшой группой от трех до пяти человек. Приходят заранее, за час или полтора до начала. После того, как гости надевают сменную обувь или бахилы, мы проводим их на сцену. Потому что ходить по сцене в обычной обуви нельзя. На сцене уже стоят декорации. Мы объясняем им, где что находится — стол, стул, ширма и так далее. Они обходят и буквально ощупывают все предметы руками, таким образом создавая воображаемое пространство в своей голове.
За полчаса до начала спектакля выходят артисты, одетые в костюмы. Гостям представляют действующих героев: «Вот Вася Иванов, он одет в такой-то костюм, у него светлые волосы и очки-пенсне». Их тоже осязают руками, чтобы понять, как они выглядит, какая ткань на костюме героев.
— Потом они садятся в отдельную ложу, и мы занимаемся тифлокомментированием. Попросту говоря, нашептываем действие. В дальнейшем мы хотим купить специальные приборы, которые будем использовать как суфлеров. Люди будут просто вставлять наушник в ухо, через который тифлокомментатор будет описывать происходящее: «Аркадий Сергеич пошел к Наталье Петровне», — рассказал Анатолий Пичкалев. — Это будет напоминать «Театр у микрофона», в котором когда-то читались радиоспектакли, и как в пьесе объясняли, кто куда пошел, на что сел и так далее. Только более модернизированный вариант.
Также в планах театра — приобретение принтера Брайля стоимостью 353 760 рублей, на котором на плотной бумаге будут распечатывать программки и афиши. Незрячие люди кончиками пальцев смогут считывать информацию. Сейчас проходит тендерная процедура по его приобретению. В качестве теста уже была сделана подобная программка к спектаклю «Месяц в деревне». По словам Анатолия Пичкалева, к началу сезона, когда двери театра откроются для зрителей, принтер у театра уже появится.
Кстати, люди с ограниченными физическими возможностями передвижения тоже беспрепятственно смогут посещать театр.
Сейчас в Театре-Театре идет большой ремонт. Спектакли проходят только на малой сцене. По предварительным планам большую сцену откроют к новому сезону в ноябре. Заявки на посещение спектаклей посетители с ограниченными возможностями смогут оставлять в кассе театра или у главного администратора театра.
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