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Вечер пятницы с огоньком: сегодня в Уфе состоится фаер-шоу
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Вечер пятницы с огоньком: сегодня в Уфе состоится фаер-шоу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В этот пасмурный день уфимцы могут погреться возле танцев огня, которые начнутся в 21:00 в этнопарке «Ватан» (остановка «Телецентр») и продолжатся до 22:00.
— Была возможность отмены из-за дождя, но фаер-шоу — быть, — заверил нас руководитель театра огня Wanderes Дмитрий Гудков. — Мы пригласили многие коллективы города, то есть соберутся не одна-две команды, а гораздо больше: это и MAYA, и Impulse…
Подобные акции организаторы рассчитывают проводить регулярно (по возможности 2–3 раза в неделю). Вероятно, следующая программа будет более расширенной с участием других уличных артистов. Вход бесплатный.
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