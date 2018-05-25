Вечер пятницы с огоньком: сегодня в Уфе состоится фаер-шоу

В этот пасмурный день уфимцы могут погреться возле танцев огня, которые начнутся в 21:00 в этнопарке «Ватан» (остановка «Телецентр») и продолжатся до 22:00.

— Была возможность отмены из-за дождя, но фаер-шоу — быть, — заверил нас руководитель театра огня Wanderes Дмитрий Гудков . — Мы пригласили многие коллективы города, то есть соберутся не одна-две команды, а гораздо больше: это и MAYA, и Impulse…

Подобные акции организаторы рассчитывают проводить регулярно (по возможности 2–3 раза в неделю). Вероятно, следующая программа будет более расширенной с участием других уличных артистов. Вход бесплатный.