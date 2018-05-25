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Вадим Верник, Роман Абрамович и другие на спектакле Юлии Пересильд «Каштанка»
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Вадим Верник, Роман Абрамович и другие на спектакле Юлии Пересильд «Каштанка» 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера вечером, 24 мая, на Малой сцене Театра Наций одна из самых востребованных российских актрис Юлия Пересильд представила свой первый спектакль, режиссурой которого занималась сама.
Юлия Пересильд
Поддержать Юлию пришли многие её коллеги и друзья: Вадим Верник, Марина Александрова, Роман Абрамович, Алексей Учитель, Арина Шарапова, Михаил Куснирович и не только.
Юлия Пересильд, Вадим Верник
Вадим Верник
Роман Абрамович
Марина Александрова
Дмитрий Месхиев
Лариса Рубальская
Арина Шарапова
Дмитрий Месхиев, Юлия Пересильд, Михаил Куснирович
Андрей и Ольга Бурковские
Юлия Пересильд
Алексей Учитель и Марина Александрова
Полина Дерипаска, Наталья Тимакова, Наталья Левитская
В центре сюжета спектакля, поставленного по роману Антона Чехова, — простая девушка Каштанка (в исполнении актрис Ксении Тишковой и Анны Шуваевой), история её «жизни в искусстве» и живой драйв уличной жизни, которому тесны рамки шоу-бизнеса, пусть даже с хорошим обедом, к которому вернется так и несостоявшаяся звезда сцены.
Кстати, все песни и музыкальные фрагменты написали, сыграли и спели сами молодые актеры Псковского драматического театра.
Актеры Псковского драматического театра
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