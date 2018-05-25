Наши покорили Польшу: сдалась без боя

Наши студенты во главе с художественным руководителем курса Эльмирой Ростиславовной Куриленко в качестве почетных гостей в номинации «профессиональные театры» показали «Петрушку» и «Похороните меня за плинтусом».

"Нам аплодировали стоя, долго не отпускали, приняли наши спектакли очень тепло", — рассказала Куриленко. Никакой политики, только театр! Профессионалы отметили, что в Новосибирске очень сильная театральная школа, и новосибирские мастера дали два мастер класса по сценической речи и пластике — «Тело кукольника».

Она рассказала, что работать пришлось в экстремальной ситуации: сцена, на которой надо было играть спектакль оказалась огромной, декорации на ходу пришлось увеличивать в два раза, переделывать мизансцены — и репетировали и ночью, и днем. «Ребята получили невероятный профессиональный опыт, работая в новых условиях, с новыми объектами, практически новой сценографией», — отметила мастер. Она добавила, что поляки приходили смотреть как слаженно и дисциплинированно работают наши студенты.

Буквально через месяц ребята начнут работу в профессиональных театрах. Спрос на них огромный: уже поступили приглашения из пяти городов, в том числе, их приглашает и Новосибирский кукольный театр. Но прежде — ребятам предстоит еще одна поездка на фестиваль — также в Польшу, в город Белосток! Польская сторона без боя сдалась сибирякам!